YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı

Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı

20.05.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı

1/

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Mihalıççık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
Eskişehir'de 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında özel anma programı düzenlendiEskişehir'de 2021 "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" etkinlikleri kapsamında özel anma programı düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Mayıs Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:32
Öğle
12:59
İkindi
16:54
Akşam
20:17
Yatsı
21:55

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Perşembe

Doğan Eczanesi
Odunpazari
20.05.2021 18:00 / 21.05.2021 09:00 Nöbetçi Eczanesi
200520211800210520210900nobetci
Doğan Eczanesi
Odunpazari
20.05.2021 18:00 / 21.05.2021 09:00 Nöbetçi Eczanesi
200520211800210520210900nobetci
Doğan Eczanesi
Odunpazari
20.05.2021 18:00 / 21.05.2021 09:00 Nöbetçi Eczanesi
200520211800210520210900nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Antalya'da FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis cezası verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hibe' açıklaması Çanakkaleli esnaf ve çiftçinin yüzünü güldürdü

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Altay-İstanbulspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.