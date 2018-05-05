Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Her Salı atv'de ekrana gelen başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 101. bölümüyle nefesleri kesti. 3. sezonunda dalya yapan dizinin son bölümünde Hızır, Reşit'in tuzağında kurtulmuştu. Daha sonra ise operasyon yaparak Reşit'i yaralamayı başardılar. Yaralı olan Reşit, tedavi için Derya'yı kaçırınca Kimsesiz Yaşar'ın hedefine girer. Yaşar, Reşit'ten intikamını alır ve Derya'yı kurtarmış olur. EDHO hayranları yeni bölümde neler olacak merak ediyorlar. Dizi yeni bölümde sezon finali yapacak mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü geçen Salı günü atv'de hayranlarını ekran başına kilitledi. 3. sezonunda izlenme rekorları kırmaya devam eden fenomen dizinin son bölümünde Reşit, yaptığı oyun ile Hızır'ı tuzağına düşürmüştü. Fakat Hızır bu tuzaktan kurtulmayı başardı. Fahri'nin yaptığı bir plan ile Reşit'e baskın yaparlar. Fakat Reşit, yaralı olarak kaçmayı başardı. Yeğeni Kudret, tedavisi için Derya'yı kaçırır. Hızır, Alparslan ve Yaşar, Reşit'in olduğu yeri tespit ederler. Hızır'ın oyaladığı Reşit'e arkadan yaklaşan Yaşar, onu öldürür ve rehin aldığı Derya'yı kurtardı. Bu sahne ile sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Genellikle pazar günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.