Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Her Salı atv'de ekrana gelen başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Mesut Akusta, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 101. bölümüyle nefesleri kesti. 3. sezonunda dalya yapan dizinin son bölümünde Hızır, Reşit'in tuzağında kurtulmuştu. Daha sonra ise operasyon yaparak Reşit'i yaralamayı başardılar. Yaralı olan Reşit, tedavi için Derya'yı kaçırınca Kimsesiz Yaşar'ın hedefine girer. Yaşar, Reşit'ten intikamını alır ve Derya'yı kurtarmış olur. EDHO hayranları yeni bölümde neler olacak merak ediyorlar. Dizi yeni bölümde sezon finali yapacak mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanına dair detaylar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü geçen Salı günü atv'de hayranlarını ekran başına kilitledi. 3. sezonunda izlenme rekorları kırmaya devam eden fenomen dizinin son bölümünde Reşit, yaptığı oyun ile Hızır'ı tuzağına düşürmüştü. Fakat Hızır bu tuzaktan kurtulmayı başardı. Fahri'nin yaptığı bir plan ile Reşit'e baskın yaparlar. Fakat Reşit, yaralı olarak kaçmayı başardı. Yeğeni Kudret, tedavisi için Derya'yı kaçırır. Hızır, Alparslan ve Yaşar, Reşit'in olduğu yeri tespit ederler. Hızır'ın oyaladığı Reşit'e arkadan yaklaşan Yaşar, onu öldürür ve rehin aldığı Derya'yı kurtardı. Bu sahne ile sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. EDHO yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Genellikle pazar günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. yeni bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde Reşit'in kurduğu tuzağın içine düşen Hızır ve Fikret, sağ olarak kurtulmayı başardılar. Bunların arkasında Ünal'ın olduğunu düşünen Kimsesiz Yaşar, "Ünal dostumuz değil" diyerek düşman listesine aldığını ilan etti. Daha sonra ise Fahri, Reşit'i yakalamak için bir plan yaptı ve uyguladılar. Reşit'i ansızın yakaladılar fakat yaralı olarak kaçmasını engelleyemediler.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaralı olarak kaçan Reşit'in tedavisi için doktor arayan Kudret, Yaşar'ın eski sevgilisi Derya'yı kaçırdı. Bunun üzerine takibe başlayan Yaşar ve Hızır, ekibi ile birlikte Reşit'in olduğu mekanı buldular. Derya'yı rehine alan Reşit, köşeye sıkışır. Kudret ise bu olayları uzaktan çaresiz bir şekilde izler. Arka taraftan giren Yaşar ise Reşit'in kafasına sıkarak intikamını almış olur.
Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle
Hızır'dan Reşit'e mesaj... #edho— atv (@atvcomtr) 1 Mayıs 2018
Diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.
"Barış ve her şeyini Hızır'a ver!" #edho pic.twitter.com/W6AFX9SuOI— atv (@atvcomtr) 2 Mayıs 2018
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