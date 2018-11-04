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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas, Hızır Çakırbeyli'nin yerini mi alıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 04.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 114. yeni bölüm fragmanında vurulan Hızır Çakırbeyli hastaneden tahliye oluyor ancak işleri İlyas'a bırakıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas ise ağabeyinin haberi olmadan planlar yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ile İlyas Çakırbeyli arasında güç savaşı mı başlayacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 114. yeni bölümünden çarpıcı fragman...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas, Hızır Çakırbeyli'nin yerini mi alıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'ın merakla beklenen 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı 6 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümüne, Hızır'ın hastaneden çıkması ve İlyas'ın ağabeyinden habersiz işler yapması damga vuracak.

Hastaneden çıkan Hızır tam olarak iyileşemedi ve koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Hızır'ın masada, 'Ben yaralanmış emekliliğini istemiş bir iş adamıyım. Ne söyleyeceksinizİlyas'a söyleyin' sözleri ise dikkat çekti. Yokluğunda kardeşi İlyas ailenin başına geçmiş ve her şeyi kontrolü altına almıştı. Yeni bölümde İlyas ve Hızır arasındaki konuşmalar da dikkat çekecek. İlyas ise ağabeyi Hızır'dan habersiz plan yaparak saldırı başlatıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 30 Ekim Salı akşamı yayınlanan 113. son bölümünde vurulan Hızır Çakırbeyli'nin akıbeti merak konusu oldu. EDHO'da Muzi'yi sorgulayan Hızır ve adamları Ateş'in saldırısına uğramıştı. Ateş Muzi'yi öldürürken Hızır'ı ise sırtından vurmuştu. EDHO son bölümde ise Hızır Çakırbeyli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hızır Çakırbeyli yaşam savaşı verirken, İlyas ise ağabeyinin vurulmasından sorumlu tuttuğu Alpaslan ve Hızır Ali'yi tehdit etti. İlyas 'Artık aldığınız nefesten bile haberim olacak. Yoksa kardeşim demem vururum' diyerek herkese rest çekti. Hızır'ın yokluğunda ailenin dağılmamasına çalışan İlyas Çakırbeyli liderliği ele aldı. Tüm adamları ise tek tek İlyas'ın elini öptü.

HIZIR ÇAKIRBEYLİ'YE NE OLDU?

Çakırbeyliler yaşadıkları saldırının intikamı için plan yaptı. Ameliyata alınan Hızır ise hastanede gözünü açtı. Aynı saldırıda vurulan Hurşit ise makineye bağlı yaşatılmaktadır ve ertesi gün bir ameliyat daha olacaktır. Çakırbeyliler ise İstanbul'un göbeğindeki bir hana baskın için kritik bir plan yaptı. Baskın öncesinde paintball tabancalarıyla güvenlik kameralarına boya atıldı ve görüşleri kapatıldı. Çakırbeyliler ise hana baskın yaparak paraları ele geçirdi ve çuvallara doldurarak kamyonla kaçırdı.

Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir. Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister. Sözüne uymayanların cezasını kesmesi de, aldığı bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmesi de kolay olmayacaktır. Yaşananlardan sonra Çakırbeylilerin uzun süre toparlanamayacağını düşünen İzzet ve Muzi'yi öldürerek hainliğinin ortaya çıkmasını engelleyen Ateş biraz olsun rahatlamıştır. Ailenin başına geçen İlyas'ın intikam hırsıyla hata yapmasını beklerler; fakat o hırsın başlarına nasıl belalar açacağını tahmin bile edemezler.

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