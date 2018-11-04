Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas, Hızır Çakırbeyli'nin yerini mi alıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'ın merakla beklenen 114. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı 6 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümüne, Hızır'ın hastaneden çıkması ve İlyas'ın ağabeyinden habersiz işler yapması damga vuracak.

Hastaneden çıkan Hızır tam olarak iyileşemedi ve koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Hızır'ın masada, 'Ben yaralanmış emekliliğini istemiş bir iş adamıyım. Ne söyleyeceksinizİlyas'a söyleyin' sözleri ise dikkat çekti. Yokluğunda kardeşi İlyas ailenin başına geçmiş ve her şeyi kontrolü altına almıştı. Yeni bölümde İlyas ve Hızır arasındaki konuşmalar da dikkat çekecek. İlyas ise ağabeyi Hızır'dan habersiz plan yaparak saldırı başlatıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 30 Ekim Salı akşamı yayınlanan 113. son bölümünde vurulan Hızır Çakırbeyli'nin akıbeti merak konusu oldu. EDHO'da Muzi'yi sorgulayan Hızır ve adamları Ateş'in saldırısına uğramıştı. Ateş Muzi'yi öldürürken Hızır'ı ise sırtından vurmuştu. EDHO son bölümde ise Hızır Çakırbeyli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hızır Çakırbeyli yaşam savaşı verirken, İlyas ise ağabeyinin vurulmasından sorumlu tuttuğu Alpaslan ve Hızır Ali'yi tehdit etti. İlyas 'Artık aldığınız nefesten bile haberim olacak. Yoksa kardeşim demem vururum' diyerek herkese rest çekti. Hızır'ın yokluğunda ailenin dağılmamasına çalışan İlyas Çakırbeyli liderliği ele aldı. Tüm adamları ise tek tek İlyas'ın elini öptü.