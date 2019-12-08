MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır haini buluyor: "Bize ihanet eden Tufan"

DİZİ HABERLERİ  | 08.12.2019 23:45 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 151. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde, Çakırbeyliler düşmanları Altan ile iş birliği yapan kişinin Tufan olduğunu öğreniyor. Hızır'ın "Bize ihanet eden Tufan. İnsan en yakınındakilerin kötü olabileceğine, kötülük yapabileceğine inanmak istemiyor" sözleri dikkat çekiyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı.

ATV'de 10 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 151. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Tufan'ın ihaneti ortaya çıkıyor. Tufan, Altan'ın elindeki çocuğunu ve yeğenini kurtarabilmek için kendisinden istenilenleri yapmaya devam ediyor. Ancak Tufan'ın ihanetini Hızır Çakırbeyli öğreniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO'nun son bölümünde Hızır Çakırbeyli'nin en yakınındaki isimlerden olan Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye attı.

Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulandı. Şüphe çekmek istemeyen Tufan son olarak ise Çakırbeyliler'in ele geçirdiği Coşkun'a kendisini bıçaklattı. Tufan daha sonra ise Coşkun'u vurarak öldürdü. Ancak Hızır, Tufan'ın kendilerine ihanet ettiğinden şüphelendi.

Diğer yandan ise ablası Emine ile Haşmet arasındaki ilişkiyi öğrenen Tipi çılgına döndü. Tipi kavga ettiği Haşmet'i zorla sandalyeye bağladı ve boğarak öldürmeye çalıştı. Ancak ellerini çözen Haşmet, Tipi'nin elinden kurtulmayı başardı. İkili arasındaki kavga ise İlyas ve Behzat'ın gelmesiyle son buldu.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Usta oyunculardan pazar pozu!Usta oyunculardan pazar pozu!
İddialı dizi Sefirin Kızı ekran için gün sayıyor!İddialı dizi Sefirin Kızı ekran için gün sayıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz edho Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm fragmanı edho 151. yeni bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Selena sorusu gelince... 'Kendisi yakınım olur'

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ihanet bitmedi su dizide de ..en son çakır en büyük hainin kendi olduğunu görüp kafasına sıkar ve gider
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Ağlatır 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Yusuf'tan duygusal veda! Aşk Ağlatır final bölümü ne zaman?

Ekrana veda ediyor! İşte final bölümü fragmanı

Kadın dizisi 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif! Kadın 76. son bölüm izle

Kadın'da Bahar'dan Arif'i şaşırtan teklif!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak! EDHO 152. son bölüm izle

EDHO'da Tufan'dan Hızır'a büyük tuzak!

Timuçin Esen kimdir? Hekimoğlu dizisinde Doktor Ateş rolündeki Timuçin Esen hangi dizilerde oynadı?

Hekimoğlu dizisinin Doktor Ateş'i Timuçin Esen kimdir?

Atiye dizisine görkemli gala! Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor?

Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye'ye görkemli gala

Hekimoğlu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş Hekimoğlu gece terörü atakları yaşayan genci tedavi ediyor!

Hekimoğlu dizisi sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.