Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır haini buluyor: "Bize ihanet eden Tufan"

ATV'de 10 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 151. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, Tufan'ın ihaneti ortaya çıkıyor. Tufan, Altan'ın elindeki çocuğunu ve yeğenini kurtarabilmek için kendisinden istenilenleri yapmaya devam ediyor. Ancak Tufan'ın ihanetini Hızır Çakırbeyli öğreniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO'nun son bölümünde Hızır Çakırbeyli'nin en yakınındaki isimlerden olan Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye attı.

Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulandı. Şüphe çekmek istemeyen Tufan son olarak ise Çakırbeyliler'in ele geçirdiği Coşkun'a kendisini bıçaklattı. Tufan daha sonra ise Coşkun'u vurarak öldürdü. Ancak Hızır, Tufan'ın kendilerine ihanet ettiğinden şüphelendi.

Diğer yandan ise ablası Emine ile Haşmet arasındaki ilişkiyi öğrenen Tipi çılgına döndü. Tipi kavga ettiği Haşmet'i zorla sandalyeye bağladı ve boğarak öldürmeye çalıştı. Ancak ellerini çözen Haşmet, Tipi'nin elinden kurtulmayı başardı. İkili arasındaki kavga ise İlyas ve Behzat'ın gelmesiyle son buldu.

