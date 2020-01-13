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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 13.01.2020 01:31 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde, yurt dışından geri dönen Hızır'ın oğlu Ömer, annesi Meryem'in öldüğünü açıklamıştı. Dizinin finalinde ise Deniz Çakır'lı özel sahneler yer almıştı. 2020 Ocak ayında ekrana ara veren EDHO'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO bu hafta var mı? İşte yeni bölüm tarihi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü 14 Ocak Salı akşamı yayınlanmayacak. Kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle diğer dizilerle birlikte ekrana ara veren EDHO'nun 154. yeni bölüm tarihi de belli oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu hafta da yayınlanmayacak. Son olarak 24 Aralık Sal akşamı 153. bölümüyle yayınlanan EDHO, hayranlarından 3 hafta uzak kalmış olacak. ATV'de 14 Ocak Salı akşamı Kayserispor-Fenerbahçe arasındaki kupa maçının canlı yayınlanması nedeniyle dizinin yayın tarihi bir hafta daha ertelendi.

EDHO merakla beklenen 154. yeni bölümüyle 21 Ocak Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölüm fragmanı da önümüzdeki hafta ATV tarafından yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

şkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 153. son bölümünde herkesi duygulandıran anlar yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 3. sezon sonunda veda eden Meryem rolündeki Deniz Çakır'ın diziye geri dönüp dönmediği merak konusu olmuştu.

Havaalanında Türkiye'ye geri dönen oğlu Ömer'i karşılayan Hızır, Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrendi. Meryem Çakırbeyli'den gelen acı haber Çakırbeyli ailesini yıktı. Ömer annesinin dün sabah vefat ettiğini söyledi. Meryem'in tabutu ise uçaktan indirildi.

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Hızır ve Çakırbeyli ailesi aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm finalinde ise, Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri yeniden ekrana geldi.

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EDHO'da Hızır'ın oğlu Ömer rolünü oynayan Can Bartu Aslan, yeniden diziye döndü. Deniz Çakır'ın ise EDHO'ya yeniden geri dönmeyeceği ise kesinleşmiş oldu.

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