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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'ın Bicolar ve Altan'ı yok etme planı!

DİZİ HABERLERİ  | 10.02.2020 00:02 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 156. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO'nun yeni bölümünde, Çakırbeyliler Nasuh'u konuşturarak Altan'a ait paraları alınca ortalık karışıyor. Hızır Çakırbeyli ise Bicoları ve Altan'ı aynı anda yok etmek için büyük bir plan yapıyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 11 Şubat Salı ekrana gelecek olan 156. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. EDHO'da Çakırbeyliler ele geçirdikleri Nasuh'u konuşturarak paraların yerini öğreniyorlar. Çakırbeyliler'in Sarı Sadri'yi öldürüp bastıkları mekandan da paraları aldıkları haberi Altan'a ulaşıyor.

Büyük planını ailesine açıklayan Hızır Çakırbeyli'nin ise "Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Bicoları öldürmek için de, Altan'ı düşürmek için de tek bir fırsatımız olacak. Tabi onlar bizden birini düşürmezlerse" sözleri dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır. Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır. Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir. Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur.

Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir. Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz. Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.

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