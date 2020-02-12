MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bicolar Boran'ı öldürüyor mu? EDHO 156. son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bicolar Boran'ı öldürüyor mu? EDHO 156. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 12.02.2020 00:50 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Çakırbeyliler ile Bicolar arasında savaşın dozu arttı. Hızır, Tufan'a silah üretmesi için aktarılan paraları almayı başardı. Ancak çıkan çatışmada ise Boran, Bicolar'dan Yavuz'u öldürünce ortalık karıştı. Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicolar, intikam için Boran'ın karşısına çıktı. Peki EDHO'da Boran ölüyor mu? EDHO 157. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 11 Şubat Salı akşamı 156. son bölümüyle yayınlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 157. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 18 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 157. yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez. Hızır'ın, baskını gerçekleştirecek olan ekibi, bu konuda uyarmasına rağmen basılan mekandan paralarla birlikte önemli bir cenaze de çıkacaktır. Böylece girdiği savaşın düşman hattında bir cephe daha açılan Hızır'ın, ailesini korumak için büyük çaba sarf etmesi gerekecektir. Tüm bu yaşananlardan sonra hali hazırda oğlunun ölümünden Çakırbeylileri sorumlu tutan Bahar'ın, ailesinden birinin daha kaybıyla içinde büyüyen intikam ateşi, düşmanlarını yakmaya yetecek hale gelmiştir. Hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
Arka Sokaklar 542. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kurye ve Zeliş karşı karşıya geliyor!Arka Sokaklar 542. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kurye ve Zeliş karşı karşıya geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EDHO 157. yeni bölüm fragmanı, 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. son bölüm izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 157. yeni bölüm fragmanı,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Sevilen diziye veda ettiler

Sevilen diziye veda ettiler

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da Zeynep Bastık sürprizi! İrem böyle geri döndü! Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı izle

Yasak Elma'da sürpriz isim! Böyle geri döndü

Tutunamayanlar'a flaş transfer! Ünlü YouTuber Atakan Özyurt, Keloğlan rolüyle Tutunamayanlar dizisinde!

Ünlü YouTuber, Tutunamayanlar'a katıldı!

Kuruluş Osman'a iki yeni transfer! Yurdaer Okur hangi rolde oynuyor? Kuruluş Osman 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman'a iki flaş transfer! Yeni düşman belli oldu

Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş'ten Zeynep'e randevu teklifi! Hekimoğlu 7. son bölüm izle

Hekimoğlu'nda ortalığı karıştıran teklif!

Ramo 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'da kim öldü? Gözyaşlarıyla uğurlandı! Ramo dizisi 5. son bölüm izle

Ramo dizisinde şok veda!

Tutunamayanlar 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrem ile küsen Tarık dağılıyor! Tutunamayanlar 5. son bölüm izle

Tutunamayanlar'da Tarık'ın büyük değişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.