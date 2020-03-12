Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır, Boran'ın intikamını alacak mı? "Taş üstünde taş kalmayacak"

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 25 Şubat Salı akşamı 159. son bölümüyle nefesleri kesti. EDHO son bölümde, Çakırbeyliler Bicolar'ın saldırısına uğradı. Boran ise İlyas ve Behzat'ı korumak için kurşunların önüne atladı ve canını feda etti. Dizide Boran rolünü canlandıran ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da son bölümde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 17 Mart Salı ekrana gelecek olan 160. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölümde, Boran'ın ölüm haberini alan Hızır büyük üzüntü yaşıyor. Boran'ın cenaze töreni yapılırken, Hızır ise intikam yemini ediyor. Hızır, "Her taşın altına bakılacak. Taş üstünde taş kalmayacak. O Bicolar'ın yeri bulunacak.Biz kardeşimizi bulanı da kardeşlerimizi birbirine düşüreni de affetmeyeceğiz" sözleriyle adamlarına emir veriyor. Diğer yandan ise Altan, adamlarından İlyas ve Behzat'ın öldürülmelerini istiyor.
Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir. Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.
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