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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çakırbeyliler'e şok saldırı: Fahri ölüyor mu? EDHO yeni bölüm ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 08.04.2020 01:44 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Çakırbeyli ve Façalılar'a yapılan saldırıların şiddeti artıyor. Alpaslan Hızır'ı "Son hedef sen olacaksın amca" sözüyle uyarıyor. Çakırbeyliler'in mekanına yapılan baskında ise Hızır'ın en yakın adamı Fahri vuruluyor. Peki EDHO'da Fahri öldü mü? Kenan Çoban ayrılıyor mu?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 163. yeni bölümü 14 Nisan Salı akşamı ekranda olacak. Berat Kandili özel yayını nedeniyle ATV'de bu hafta ekrana gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle hayranlarıyla buluşacak.

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ÇAKIRBEYLİLER'E ŞOK SALDIRI: FAHRİ ÖLÜYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. yeni bölümünde, Çakırbeyli ve Façalılar'a yapılan eş zamanlı saldırılarını Alpaslan deşifre ediyor. Saldırganlar hakkında bilgi veren Alpaslan, "Teyzem bu 3 ismi tespit edebilmiş. Samuel doğrudan Dahlan ile bağlantılı. İlişkileri kuruyor emir
veriyor. Bu iki kasap ise gelip işi bitirip gidiyor. Bunların en son hedefi sen olacaksın amca. Herkese hamle yapacaklardır" sözleriyle amcası Hızır'ı uyarıyor.

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Diğer yandan ise Feyyaz, ittifak yaptığı isimlerle Çakırbeyliler'i yok etmek için plan yapıyor. Alpaslan Çakırbeyli'yi hedefe koyan Feyyaz'ın "Bu ekibin beyni bana göre Alpaslan. Şayet onu yok ederseniz gerisi çorap söküğü gibi gelecektir" sözlerinin ardından saldırılar artıyor. Çakırbeyliler'in mekanına yapılan baskında ise Fahri vuruluyor. Dizide Kenan Çoban'ın canlandırdığı Fahri'ye ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Tufan ile Hızır'ın işbirliği işe yaramış Altan gibi bir beladan sonunda kurtulmuşlardır. Hızır'ın en yakınlarıyla dahi paylaşmadığı gizli planı, anne ve babasının ölüm korkusunu yaşamış olan Hızır Ali'yi çok sinirlendirir. Ona güvenilmediğini ve bir teste tabii tutulduğunu düşünen Hızır Ali, bu durumdan Alparslan'ı sorumlu tutacak ve tüm öfkesini ona yansıtacaktır. Altan'dan sonra sıra Nasuh ve onunla birlikte hareket eden Feyyaz'a gelir. Nasuh elini kuvvetlendirmek için paralarını dolaylı yoldan da olsa kaptırdığı Kepelilerle işbirliği içine girmek için kolları sıvar. O paralar karşılığında Çakırbeylilere karşı birlikte savaşacaklardır. Feyyaz ise masada ikili oynamaya devam etmektedir. Anlaşmaya oturduğu diğer masanın güçlü bir isminden, etrafındaki aileler de dahil olmak üzere Çakırbeylilerin bitirileceği sözünü alır. Öngörüleriyle hareket eden Alparslan, risk altındaki herkesi biran önce güvenli bir alana göndermek ister. Bu kararın nedeni ise çok geçmeden acı bir şekilde anlaşılacaktır. Diğer yandan Feyyaz'ı Tipi ve Rafet izlemeye almıştır. Nasuh'la olan görüşmesi sonrasında kıskıvrak yakalanarak, onunla ilgili son kararı verecek olan Hızır'a teslim edilir. Feyyaz hain olduğunu inkar ederek durumu düzeltebileceğini düşünecek ve oğlunun ölümü pahasına gerçekleri söylemeyecektir.

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