Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çakırbeyliler'e şok saldırı: Fahri ölüyor mu? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 163. yeni bölümü 14 Nisan Salı akşamı ekranda olacak. Berat Kandili özel yayını nedeniyle ATV'de bu hafta ekrana gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle hayranlarıyla buluşacak.

ÇAKIRBEYLİLER'E ŞOK SALDIRI: FAHRİ ÖLÜYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163. yeni bölümünde, Çakırbeyli ve Façalılar'a yapılan eş zamanlı saldırılarını Alpaslan deşifre ediyor. Saldırganlar hakkında bilgi veren Alpaslan, "Teyzem bu 3 ismi tespit edebilmiş. Samuel doğrudan Dahlan ile bağlantılı. İlişkileri kuruyor emir

veriyor. Bu iki kasap ise gelip işi bitirip gidiyor. Bunların en son hedefi sen olacaksın amca. Herkese hamle yapacaklardır" sözleriyle amcası Hızır'ı uyarıyor.

Diğer yandan ise Feyyaz, ittifak yaptığı isimlerle Çakırbeyliler'i yok etmek için plan yapıyor. Alpaslan Çakırbeyli'yi hedefe koyan Feyyaz'ın "Bu ekibin beyni bana göre Alpaslan. Şayet onu yok ederseniz gerisi çorap söküğü gibi gelecektir" sözlerinin ardından saldırılar artıyor. Çakırbeyliler'in mekanına yapılan baskında ise Fahri vuruluyor. Dizide Kenan Çoban'ın canlandırdığı Fahri'ye ne olacağı ise yeni bölümde belli olacak.