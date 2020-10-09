Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Bahar'ın vurduğu Hızır Çakırbeyli'ye ne olacak?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder.

Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde sürpriz ayrılıklar yaşandı. Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban, Özlem karakterini canlandıran Selin Işık ve Faruk karakterini canlandıran Mert Öğüt senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 13 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek olan 167. yeni bölümüne Hızır'ın Bahar tarafından vurulması damga vuracak. İlyas, Bahar'ın ağabeyinden kardeşini cezalandırmasını istiyor. Diğer yandan ise Yaman Korkmaz, Çakırbeyliler'e meydan okuyor.



Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı’yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.



Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan’a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz’ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.



Dünürü Haşmet Façalı’nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer.



Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli’nin peşine düşer.



