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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 167. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Bahar'ın vurduğu Hızır Çakırbeyli'ye ne olacak?

09.10.2020 21:22 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 167. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölümde, Pelin Akil'in canlandırdığı Bahar, pusu kurduğu Hızır Çakırbeyli'yi vurdu. Yaralanan Hızır hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas ise intikam için harekete geçti. Diğer yandan ise Yaman Korkmaz, Çakırbeyli ve diğer ailelere, "İstanbul'da benden başka kimse yasa dışı iş yapamaz" diye gözdağı verdi. Peki EDHO'dan Hızır Çakırbeyli ölecek mi? İşte yeni bölüm fragmanı.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 13 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek olan 167. yeni bölümüne Hızır'ın Bahar tarafından vurulması damga vuracak. İlyas, Bahar'ın ağabeyinden kardeşini cezalandırmasını istiyor. Diğer yandan ise Yaman Korkmaz, Çakırbeyliler'e meydan okuyor.

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EDHO'DA 3 AYRILIK BİRDEN

Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen hafta ekrana gelen son bölümünde sürpriz ayrılıklar yaşandı. Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban, Özlem karakterini canlandıran Selin Işık ve Faruk karakterini canlandıran Mert Öğüt senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder.
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Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder.

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Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı’yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.
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Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan’a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz’ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.
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Dünürü Haşmet Façalı’nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer.
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Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli’nin peşine düşer.

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