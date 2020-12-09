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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. son bölümde şok final! EDHO'da Alpaslan Yavuz'u öldürecek mi?

09.12.2020 01:51 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 8 Aralık Salı akşamı 175. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman, Alpaslan'ı öldürmek için saldırılar düzenledi. Bir saldırıda yaralanan Şahin Ağa ise hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan ise Alpaslan'a bu defa bombalı saldırı düzenlendi. Bu saldırıdan hafif yaralı kurtulan Alpaslan intikam için harekete geçti. Yavuz'a pusu kuran Alpaslan silahını başına dayadı. Peki EDHO'da Yavuz ölecek mi?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 175. son bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Alpaslan, Yaman'a karşı harekete geçti. Masaya saldırı düzenlemeye çalışan'ın yeni hedefi ise Yavuz oldu. Alpaslan, masa üyesi Yavuz'un başına silah dayadı. Hızır Çakırbeyli "Bu masada Yaman dışında herkesin canı bana emanet" sözü vermişti. EDHO'da Alpaslan'ın Yavuz'u öldürüp öldürmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 15 Aralık Salı ekrana gelecek olan 176. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.

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