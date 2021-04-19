MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan gözdağı: Hepinizi tek tek öldüreceğim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan gözdağı: Hepinizi tek tek öldüreceğim

19.04.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 191. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında İlhan'ın öldürülmesinin ardından gözler Alpaslan'a çevriliyor. Sağlığına kavuşan ve intikam saldırısı yapan Alpaslan ise evinde hala tekerlekli sandalyeyle geziyor. Ancak Hızır, Alpaslan'dan şüpheleniyor. Diğer yandan ise Hızır'ın "Hepinizi tek tek öldüreceğim" sözleriyle düşmanlarına meydan okuması dikkat çekiyor.

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 20 Nisan Salı akşamı 190. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO son bölümde yaşadığı silahlı saldırıdan sonra felç olan Alpaslan eski sağlıklı günlerine kavuştu ve intikam peşine düştü. Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan'ın öldürülmesinin ardından Alpaslan intikam saldırılarına başladı. Alpaslan "Öldürttüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni" sözlerinin ardından pusuya düşürdüğü İlhan'ı öldürdü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213906968

Herkes Kimsesiz Doğan’ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan’dan şüphelenir.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213907407
Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar’ı sıkıştırmaya başlar.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213908602

Tuncay’ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli’ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213908701

Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar’ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213911541

Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli’yi kurtaran ise Bahar’ın cesareti olur.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213911545

Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli’nin kollarına düşer.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213912841
İlyas’ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

0x0-190-bolum-foto-galeri-1618213915239

Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli’nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Camdaki Kız'a bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldıCamdaki Kız'a bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldı
'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı 'Penisim mor' demişti! Bu görüntüler bir kere daha şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Büyük çöküş! Hepsi çakıldı

Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale, Türkiye'de 1'inci oldu

Vaka sayısının 26 kat arttığı Çanakkale, Türkiye'de 1'inci oldu

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İbo Show'daki hali olay! 'İrem kıyafetini evde unutup...'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Sevgilisinin o halini paylaştı! 'Bence çok seksi'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Defne Samyeli'den New York caddelerinde deri kıyafetli pozlar!

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.