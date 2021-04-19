Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan gözdağı: Hepinizi tek tek öldüreceğim

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 20 Nisan Salı akşamı 190. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO son bölümde yaşadığı silahlı saldırıdan sonra felç olan Alpaslan eski sağlıklı günlerine kavuştu ve intikam peşine düştü. Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan'ın öldürülmesinin ardından Alpaslan intikam saldırılarına başladı. Alpaslan "Öldürttüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni" sözlerinin ardından pusuya düşürdüğü İlhan'ı öldürdü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer.

Herkes Kimsesiz Doğan’ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan’dan şüphelenir.



Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar’ı sıkıştırmaya başlar.

Tuncay’ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli’ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar.

Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar’ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.