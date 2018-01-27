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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır ile Davut yüzleşmesinde neler olacak?

DİZİ HABERLERİ | 27.01.2018 08:23 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Salı günü atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, oğlu Ömer'e yapılanı affetmemiş ve intikamını feci bir şekilde almıştır. EDHO son bölüm final sahnesinde ise İdris ve Alparslan, öldü sandıkları Davut ile karşılaşınca büyük şok yaşadılar. Yeni bölümde Davut, Hızır ve Alparslan yüzleşmesinde neler yaşanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır ile Davut yüzleşmesinde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı ve Salı günleri atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dorukta. Diziye yeni katılan karakter Pudra Hakkı, masayı karıştırmaya devam ediyor. Ekrem'in gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çıktığı ve Canan ile Pudra Hakkı'yı nasıl kullandığının gözler önüne serildiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm final sahnesinde ise Davut'un Hızır ile Alparslan'ın karşısına çıkması ise herkesi şok etmişti. Bu sahne sonrasında yeni bölümde neler olacak, Hızır, Davut'a nasıl davranacak, Alparslan bu gerçeği nasıl karşıladı merak ediliyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı, EDHO hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Soluk soluğa geçen son bölüm sonrasında yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, oğlu Ömer'e yapılanı affetmemiş ve hapiste oğlunu öldürmeye çalışan Hakkı'nın adamına aynı şekilde cevap vermiş ve telefon kablosu ile öldürtmüştü. Fakat Hızır, bununla kalmadı ve sorumlu kim var ise teker teker intikamını almaya başlamıştır. Hedefinde ise Ünal vardır. Bu yüzden ona hesap sormak ve öldürmek için evine gittiği sırada öldü sandıkları Davut ile karşılaşır ve Alparslan ile Hızır şok geçirir. Şimdi Hızır ve Alparslan, Davut'un yaşıyor gerçeği karşısında ne yapacak merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı genellikle pazar günleri yayınlanıyor. EDHO yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümünde Pudra Hakkı ortalığı karıştırmaya devam etti. Canan ile herkesin aklını karıştıran Pudra Hakkı, Gönül ile eskiye dayanan dostluğundan bahsedince Tipi Murat deliye döner ve karısını öldürmek ister. Gönül ise çareyi Meryem'in evine sığınmakta bulur. Meryem'in engellemelerine rağmen Gönül'ün boğazına sarılan Tipi, az kalsın onu öldürecekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümü izlemek için tıklayınız

Hapisteki görüşme sırasında Ömer'in arkasından yaklaşarak telefon kablosu ile onu boğmaya çalışan ve Hakkı'nın adamı olduğunu söyleyen elemanı, Hızır, yine görüşme sırasında içerideki adamları ile aynı şekilde boğar. Ve böylece oğluna yapılanını intikamını almıştır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümdeki o sahne...

HIZIR VE ALPARSLAN'I BEKLEYEN BÜYÜK SÜPRİZ!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, herkesten teker teker intikamını alacağını söyler ve bunun da planını yapmaya başlar. Ekrem ise Hızır'a destek veriyormuş gibi görünerek Pudra Hakkı ile planının işe yaradığını görerek sevinir. Fahri ile Alparslan, Ünal'ın evini gözlemekte ve Hızır'ı beklemektedirler. İçeriye giren camları kapalı bir aracın girdiğini Hızır'a iletirler. Hızır'ın gelmesi ile Ünal'ın evine giren üçlüyü ise içeride şok olacakları bir görüntü beklemektedir. Öldüğünü sandıkları Davut kanlı canlı karşılarındadır. Ve Hızır Ali'nin ortaya çıkması ve Ünal'ı korumak istemesi daha da şok eder. Ünal herşeyi tek bir cümle ile özetler "Plan sizden çok daha büyük!". Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final sahnesi yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak diye şimdiden merak etmeye başladılar. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm final sahnesi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümünde; Pudra Hakkı masadan istediklerini alabilmek adına giriştiği mücadelesine üyelerin zaafları üzerine giderek devam etmektedir. Tipi'den başlayarak uygulamaya geçirdiği planları masadakilerle sınırlı kalmayacak, Ceylan'a kadar uzanacaktır. Kimsesiz Yaşar'a göre uzlaşma vakti geçmiş harekete geçme vakti gelmiştir. Çakırbeyliler dört bir koldan saldırıya geçerek Hakkı'yı köşeye sıkıştırma peşine düşerler. Hızır'ın gözleri önünde Ömer'e yapılanın da bir karşılığı olacaktır elbet…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. son bölümünde; Ömer'in görüş esnasında başına gelenlere tanık olan Meryem, oğlunun daha fazla orada kalmasını istemez. Konumu itibariyle bunu sağlayabilecek tek kişi olan Ceylan'dan gelebilecek yardımı beklemekten başka çare yoktur. Bekleyişte olan Çakırbeyli hanesinin sakinliğini bozacak gelişmeler yaşanması ise an meselesidir.

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