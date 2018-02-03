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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, Hurşit'in hesabını soracak mı?

DİZİ HABERLERİ | 03.02.2018 08:01 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Salı günü atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde büyük yüzleşme gerçekleşti. Ünal ve Davut, neden bu gerçeği onlardan sakladıklarını, planlarını anlattılar. Diğer yandan hapisten tahliye olan Ömer'i bekleyen Meryem ile Hurşit'i büyük bir tehlike beklemektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? EDHO yeni bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır, Hurşit'in hesabını soracak mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın paylaştığı ve Salı günleri atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dorukta. Diziye yeni katılan karakter Pudra Hakkı, masayı karıştırmaya devam ediyor. EDHO son bölümde, Hızır ve Alparslan, Davut ile yüzleşti. Davut, tek tek neden herşeyi onlardan gizlediklerini ve büyük planı onlara anlattı. Ömer'in hapisten tahliyesini bekleyen Meryem ile Hurşit'i büyük tehlike atlatırlar. Hurşit, kendini feda ederek Ömer ile Meryem'i evlerine sağ salim evlerine ulaştırır. Fakat yaralanan Hurşit, son nefesini evin önünde verir. Hızır, Hurşit'in hesabını soracak mı? Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 90. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 90. yeni bölüm fragmanı, EDHO hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Soluk soluğa geçen son bölüm sonrasında yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Davut ve Ünal ile yüzleşti. Fahri ve Alparslan ile birlikte Hızır, Ünal ve Davut'a aklındaki tüm soruları sordular. Neden yaşadığını onlardan sakladı? Neden onların bilmediğini Hızır Ali biliyordu. Büyük yüzleşme sırasında Davut ve Ünal, saklanmanın arkasındaki büyük planı teker teker anlattılar. Pudra Hakkı'nın Ekrem'in adamı olduğunu, bu yüzden onları oyuna getirmek için masada uyuşturucu kaçaklığına izin verilmesinin neden gerektiğini anlattılar. Bu konuşma sonrasında Hızır, istemeyerek de olsa karşı çıktığı uyuşturucu kaçaklığı için masada onay verdi. EDHO 89. bölüm finalinde ise Hurşit'in kendini feda ederek ölümü ise izleyenleri hüzünlendirdi. Hızır, bu olay sonrasında Hakkı'dan hesabını soracak mı merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı genellikle pazar günleri yayınlanıyor. EDHO yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde heyecan dorukta idi. Davut'un yaşadığı şokunu üzerini atamayan Hızır'a bir darbe de Hızır Ali'den geldi. Hızır'ın Ünal'ı öldürmek için evine gittiğini ona söyleyen kişi Hızır Ali'dir. Davut ile Ünal, planın hepimizden büyük olduğunu söyleyerek ne yapmak istediklerini teker teker açıklıyorlar. Neden masaya uyuşturucu kaçakcılığını koyma sebebini açıklıyorlar. Ünal, Ekrem ile Pudra Hakkı'nın arasındaki ilişkiyi açıklıyor. Bu anlatılanların üzerine Hızır, masada toz işine göz yumuyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölümü izlemek için tıklayınız

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 89. son bölümde Hızır, Pudra Hakkı'nın muhasebecisinin peşine düşüyor. Hakkı'nın oğlu Yalçın ise adamı, Ender ile İlker'in yanına götürüyor. Yalçın, babasının adamın sağ salim olduğu her gün başına 1 milyon lira vereceğini söyler. İlker, parayı duyunca hemen razı oluyor. Fakat Ender, adamın ne iş yaptığını, neden bu kadar önemli olduğunu sorgular. Hızır, Kimsesiz Yaşar'dan muhasebecinin Ender ile İlker'in yanında olduğunu öğrenir ve oraya gidip adamı onlardan alır. Fakat biraz yol almadan Hakkı, Hızır'ı arar ve Ömer'in elinde olduğunu söyler. Hızır'dan muhasebeciye karşılık oğlunu ister. Bu sırada Meryem ile Hurşit, cezaevi önünde Ömer'in çıkmasını beklemektedirler. Hızır, adamı serbest bırakır ve Pudra Hakkı'da karşılığında Ömer'i annesinin yanına gönderir. Fakat Meryem ile Hurşit'in arabadan inmeleri sırasında ateş etmeye başlarlar. Olay yerinde kaçmayı başaran Meryem, Ömer ve Hurşit, eve ulaşırlar. Fakat Hurşit vurulduğunu saklamıştır. Ve kan kaybından evin önünde hayatını kaybeder. İşte izleyenleri gözyaşlarına boğan o sahne...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Davut'un yaşadığı gerçeğini öğrenen Hızır'a ikinci sürpriz, Ünal ile iş birliği içinde olan Hızır Ali'den gelir. Yakınları tarafından aldatıldığını düşünen Çakırbeyliler, onlardan habersiz çevrilen oyunun büyüklüğü karşısında sarsılırlar. Uluslararası güçlerin savaşında bir adım önde olabilmek adına Hızır da bu oyuna katılmak, Pudra Hakkı ile uzlaşmak zorundadır. Ekrem'e kadar uzanan düşman zincirinin halkaları tek tek ortaya çıkarılıp yok edilene kadar da hep birlikte hareket etmek gerekecektir.

Meryem'in aklı ise bir an önce cezaevinden çıkmasını beklediği oğlundadır. Bunun için Ceylan'dan yardım isteyen Meryem, oğlunu orada son kez ziyaret ettiğini düşünürken duydukları karşısında hayrete düşer. Annesinin karşısına eskisinden farklı biri olarak çıkan Ömer'in dönüşümü, bundan sonrası için seçtiği yolun göstergesidir.

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