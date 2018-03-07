Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. son bölüm izle: Hızır, Güneş'i kaçırdı! (EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. son bölümü, dün akşam EDHO hayranlarını atv başına kilitledi. Heyecanla izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, büyük plan dahilinde geçen hafta yüzyüze geldiği Paşa'nın yani Güneş'in mekanını öğrenir ve baskın düzenler. Fakat Güneş kaçmayı başarır. Diğer taraftan Kimsesiz Yaşar'ın elinde olan Hakkı'nın oğlu Yalçın'ın söyledikleri izleyenleri meraklandırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde olanlar ve yeni bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevini üstlenen Selda'dır. EDHO'da Kimsesiz Yaşar ise Hakkı'nın oğlu Yalçın'ı Hurşit ile birlikte sorguya çekerler. Yalçın'ın anlattıkları ise Yaşar ile birlikte diziyi izleyenleri epey meraklandırıyor.
Yaşar, Yalçın'ı sorguluyor! #edho pic.twitter.com/TaS2htINVH— atv (@atvcomtr) 6 Mart 2018
Hızır'ın planlarından biri de el koydukları tırın içine saklanan Alparslan sayesinde Güneş'in mekanını belirleyip baskın yapmaktır. Tırın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrenen Çakırbeyliler, ulaştıkları bu önemli bilgiyle vakit kaybetmeden harekete geçerler. Öncesinde, evde konuşulanlardan herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini edinen Selda, bu bilgiyi Ekrem'le paylaşmakta geç kalmaz. Her iki tarafın da karşılıklı kuracağı pusular yüzünden yaşanacak yeni kayıplar kaçınılmaz olacaktır.
Hızır, Güneş'i elinden kaçırdı! #edho— atv (@atvcomtr) 6 Mart 2018
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 94. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümden sonra EDHO hayranları yeni bölüm fragmanını şimdiden merak etmeye başladılar. Dizinin son bölümü yine heyecanlı ve aksiyonlu geçti. Selda'nın hainliğinin farkında olan Çakırbeyliler, onun sayesinde Ekrem'i yanlış yönlendirmeye devam ediyor. Hızır ve adamları ise Güneş'in mekanını baskına gidiyor. Fakat Güneş'i elinde kaçıran Hızır'ın bir sonraki hamlesi ne olacak merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı Pazar günleri yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
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