Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. son bölüm izle: Hızır, Güneş'i kaçırdı! (EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. son bölümü, dün akşam EDHO hayranlarını atv başına kilitledi. Heyecanla izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, büyük plan dahilinde geçen hafta yüzyüze geldiği Paşa'nın yani Güneş'in mekanını öğrenir ve baskın düzenler. Fakat Güneş kaçmayı başarır. Diğer taraftan Kimsesiz Yaşar'ın elinde olan Hakkı'nın oğlu Yalçın'ın söyledikleri izleyenleri meraklandırdı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde olanlar ve yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevini üstlenen Selda'dır. EDHO'da Kimsesiz Yaşar ise Hakkı'nın oğlu Yalçın'ı Hurşit ile birlikte sorguya çekerler. Yalçın'ın anlattıkları ise Yaşar ile birlikte diziyi izleyenleri epey meraklandırıyor.