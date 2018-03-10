Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO 93. son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? EDHO hayranları yeni bölümde neler olacak merak ediyor ve 94. bölümü sabırsızlıkla bekliyorlar. atv'de salı günleri ekrana gelen ve Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü bol aksiyonlu ve heyecanlı sahneleri ile izleyenleri mest etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır, Paşa olarak tanıştırıldığı Güneş'in yerini öğrenir ve baskın düzenler. Fakat Güneş, gizli geçitten kaçmayı başarır. Diğer yandan Selda'nın Ekrem'e yanında konuştuğu herşeyi anında aktardığını bildikleri için ona yanlış bilgi verirler ve Ekrem'i ve adamlarını tuzağa çekerler. EDHO hayranları son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanını heyecanla beklemeye başladılar. İşte yeni bölüm fragmanına dair detaylar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümden sonra EDHO hayranları yeni bölüm fragmanını şimdiden merak etmeye başladılar. Dizinin son bölümü yine heyecanlı ve aksiyonlu geçti. Selda'nın hainliğinin farkında olan Çakırbeyliler, onun sayesinde Ekrem'i yanlış yönlendirmeye devam ediyor. Hızır ve adamları ise Güneş'in mekanını baskına gidiyor. Fakat Güneş'i elinde kaçıran Hızır'ın bir sonraki hamlesi ne olacak merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı Pazar günleri yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevini üstlenen Selda'dır. EDHO'da Kimsesiz Yaşar ise Hakkı'nın oğlu Yalçın'ı Hurşit ile birlikte sorguya çekerler. Yalçın'ın anlattıkları ise Yaşar ile birlikte diziyi izleyenleri epey meraklandırıyor.
Yaşar, Yalçın'ı sorguluyor! #edho pic.twitter.com/TaS2htINVH— atv (@atvcomtr) 6 Mart 2018
Hızır'ın planlarından biri de el koydukları tırın içine saklanan Alparslan sayesinde Güneş'in mekanını belirleyip baskın yapmaktır. Tırın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrenen Çakırbeyliler, ulaştıkları bu önemli bilgiyle vakit kaybetmeden harekete geçerler. Öncesinde, evde konuşulanlardan herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini edinen Selda, bu bilgiyi Ekrem'le paylaşmakta geç kalmaz. Her iki tarafın da karşılıklı kuracağı pusular yüzünden yaşanacak yeni kayıplar kaçınılmaz olacaktır.
Hızır, Güneş'i elinden kaçırdı! #edho— atv (@atvcomtr) 6 Mart 2018
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