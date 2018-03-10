Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO 93. son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? EDHO hayranları yeni bölümde neler olacak merak ediyor ve 94. bölümü sabırsızlıkla bekliyorlar. atv'de salı günleri ekrana gelen ve Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü bol aksiyonlu ve heyecanlı sahneleri ile izleyenleri mest etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır, Paşa olarak tanıştırıldığı Güneş'in yerini öğrenir ve baskın düzenler. Fakat Güneş, gizli geçitten kaçmayı başarır. Diğer yandan Selda'nın Ekrem'e yanında konuştuğu herşeyi anında aktardığını bildikleri için ona yanlış bilgi verirler ve Ekrem'i ve adamlarını tuzağa çekerler. EDHO hayranları son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanını heyecanla beklemeye başladılar. İşte yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 94. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümden sonra EDHO hayranları yeni bölüm fragmanını şimdiden merak etmeye başladılar. Dizinin son bölümü yine heyecanlı ve aksiyonlu geçti. Selda'nın hainliğinin farkında olan Çakırbeyliler, onun sayesinde Ekrem'i yanlış yönlendirmeye devam ediyor. Hızır ve adamları ise Güneş'in mekanını baskına gidiyor. Fakat Güneş'i elinde kaçıran Hızır'ın bir sonraki hamlesi ne olacak merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı Pazar günleri yayınlanıyor. Aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.