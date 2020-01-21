Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO neden yok? 154. yeni bölüm ne zaman? İşte atv 21 Ocak Salı yayın akışı

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü 21 Ocak Salı akşamı da yayınlanmayacak. Kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle diğer dizilerle birlikte ekrana ara veren EDHO, bu hafta ise kupa maçı nedeniyle ekranda olmayacak. Fenomen dizinin 154. yeni bölüm tarihi de açıklandı. ATV'de ise bu akşam 20.30'da Fenerbahçe-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 22.40'da ise Hercai dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Son olarak 24 Aralık Sal akşamı 153. bölümüyle yayınlanan EDHO, hayranlarından 4 hafta uzak kalmış olacak. ATV'de 21 Ocak Salı akşamı Kayserispor-Fenerbahçe arasındaki kupa maçının canlı yayınlanması nedeniyle dizinin yayın tarihi bir hafta daha ertelendi.

EDHO merakla beklenen 154. yeni bölümüyle 28 Ocak Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölüm fragmanı da önümüzdeki hafta ATV tarafından yayınlanacak.