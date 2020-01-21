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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO neden yok? 154. yeni bölüm ne zaman? İşte atv 21 Ocak Salı yayın akışı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO neden yok? 154. yeni bölüm ne zaman? İşte atv 21 Ocak Salı yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 21.01.2020 20:00 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Aralık ayında yayınlanan dizinin son bölümünde, Hızır'ın oğlu Ömer, annesi Meryem'in öldüğünü açıklamıştı. Dizinin finalinde ise Deniz Çakır'lı özel sahneler yer almıştı. Ocak ayında ekrana ara veren EDHO'nun 154. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman yayınlanacak? EDHO bu akşam var mı? İşte yeni bölüm tarihi ve 21 Ocak Salı Atv yayın akışı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO neden yok? 154. yeni bölüm ne zaman? İşte atv 21 Ocak Salı yayın akışı

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü 21 Ocak Salı akşamı da yayınlanmayacak. Kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle diğer dizilerle birlikte ekrana ara veren EDHO, bu hafta ise kupa maçı nedeniyle ekranda olmayacak. Fenomen dizinin 154. yeni bölüm tarihi de açıklandı. ATV'de ise bu akşam 20.30'da Fenerbahçe-Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 22.40'da ise Hercai dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Son olarak 24 Aralık Sal akşamı 153. bölümüyle yayınlanan EDHO, hayranlarından 4 hafta uzak kalmış olacak. ATV'de 21 Ocak Salı akşamı Kayserispor-Fenerbahçe arasındaki kupa maçının canlı yayınlanması nedeniyle dizinin yayın tarihi bir hafta daha ertelendi.

EDHO merakla beklenen 154. yeni bölümüyle 28 Ocak Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölüm fragmanı da önümüzdeki hafta ATV tarafından yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

şkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 153. son bölümünde herkesi duygulandıran anlar yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 3. sezon sonunda veda eden Meryem rolündeki Deniz Çakır'ın diziye geri dönüp dönmediği merak konusu olmuştu.

Havaalanında Türkiye'ye geri dönen oğlu Ömer'i karşılayan Hızır, Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrendi. Meryem Çakırbeyli'den gelen acı haber Çakırbeyli ailesini yıktı. Ömer annesinin dün sabah vefat ettiğini söyledi. Meryem'in tabutu ise uçaktan indirildi.

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Hızır ve Çakırbeyli ailesi aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölüm finalinde ise, Hızır ve Meryem'in duygusal sahneleri yeniden ekrana geldi.

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EDHO'da Hızır'ın oğlu Ömer rolünü oynayan Can Bartu Aslan, yeniden diziye döndü. Deniz Çakır'ın ise EDHO'ya yeniden geri dönmeyeceği ise kesinleşmiş oldu.

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