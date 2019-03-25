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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan fedai mi çıkıyor? EDHO 130. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 25.03.2019 00:00 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Haşmet, Ferman'a tokat atarak rest çekiyor. Zeki ise Ferman'a düşmanlarıyla birlikte savaşmayı teklif ediyor. İlyas ise Alpaslan'ı sıkıştırarak 'Fedailer' ile ne ilgisi olduğunu soruyor. Peki EDHO'da Alpaslan Çakırbeyli'nin fedai olduğumu ortaya çıkıyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 130. yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 26 Mart Salı ekrana gelecek olan 130. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı. Haşmet'in Ferman'a tokat atarak 'Ya benim dediklerimi dinlersin yada bu evden gidersin' diye bağırması dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Ferman ve Zeki buluşuyor. Zeki, Ferman'a kendisiyle birlikte çalışmasını teklif ediyor. Çakırbeyliler ise Yavuz'a operasyon düzenliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
EDHO son bölümde, Hızır'ın Mesut'a düzenlediği bombalı saldırının ardından savaşın boyutları arttı. Mesut kendisi ile anlaşma yapmaya gelen Ünal'a kendisine yapılan saldırının bedelini tüm Çakırbeyli Ailesi'nin ödeyeceğini söyledi. Bombalı saldırı nedeniyle gözaltına alınan Hızır ise tuzağa düşürülerek Zeki'ye teslim edildi. Zeki, Hızır'la fazla konuşmadan bir kazığa bağlatılarak yırtıcı kuşlara yem edilmesini istedi. Çiftlikte açık arazide bağlanan Hızır, Zeki'nin beslediği yırtıcı kuşların saldırısına uğradı. Hızır canıyla uğraşırken, Alpaslan ve adamları ise Hızır'ı kurtarmak için operasyon yaptı. Diğer yandan Mesut’la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal’ın yaptığı anlaşma Çakırbeyliler’i memnun etmedi. Hızır, Ünal Kaplan'ın kendilerine ihanet ettiğini söyledi.

Çakırbeylileri sırayla tuzağa düşürmeye çalışan Zeki'nin kendine kurban olarak seçtiği son kişi Hızır olmuştur. Düşmanlarını avlayarak aç kuşlara yem eden Zeki'nin adresine ulaşmak için tüm aile seferber olur.

Ömür'ü kaçırarak Façalıların da damarına basan bu düşmanı yok etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan Hızır'ın bombalı eyleminden sağ kurtulmayı başaran Mesut da herkes için bir tehdit oluşturmaya devam eder. Bu tehlikeli ve büyük güçten kurtulmak adına İlyas ve dostları Akif'i tuzağa düşürmek için harekete geçerler. Aynı amaç uğruna Ünal Kaplan da kendi yöntemleriyle devreye girecektir.

Mesut'la uzlaşılmadığı sürece masasının hem güç hem de kan kaybetmeye devam edeceğinin farkında olan Ünal Kaplan'ın yapacağı anlaşma ise Çakırbeylileri memnun etmeyecektir.


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