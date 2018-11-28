Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyliler böyle intikam aldı! Ateş öldü mü? EDHO 117. son bölüm final sahnesi izle!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. son bölümüyle 27 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Çakırbeyliler Ateş'in hain olduğunu anladı ve kaçmak üzereyken yakaladı. Ancak polis Ateş'i Çakırbeyliler'in elinden aldı. İtirafçı olan Ateş, Çakırbeyliler'in mekanlarını açıklayarak baskın düzenletti. İtirafçı olması nedeniyle Ateş koruma altında gizli bir evde yaşamaya başladı. Ancak intikam almak isteyen Çakırbeyliler, Ateş'in saklandığı eve baskın düzenledi. Ateş'i ele geçiren Hızır, İlyas, Tipi ve Alpaslan aynı anda ateş ederek Ateş'i öldürdü. EDHO'da Ateş rolündeki Erkan Bektaş da 117. bölümde diziye veda etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 4 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan 118. yeni bölümünün fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler. Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır; fakat planları istedikleri gibi gitmez. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, düzenlediği baskınla haini ellerinden alır. Bu sayede ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için itirafçı olmaya hazırdır. Düşmanın eline geçen delillerle başlarına neler gelebileceğini tahmin eden Çakırbeyliler, ya sabah olmadan Ateş belasından kurtulacak ya da ömürlerinin kalanını cezaevinde geçirmeye hazır olacaklardır. Bir yandan Ateş'e ulaşabilmek için yollar aranırken diğer yandan Tuncay'ın sabah düzenleyeceği olası bir operasyon için depolar güvenli yerlere aktarılmaya çalışılır. Tüm bunların tek gecede halledilmesi ise neredeyse imkansızdır.

