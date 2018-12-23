Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyliler'e operasyon! İlyas cezaevine giriyor! EDHO 121. yeni bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 25 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan 121. yeni bölümünde şoke eden gelişmeler yaşanacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyliler'in Tuncay ve İzzet'i öldürmesinin ardından ortalık karışıyor. İstihbaratın başındaki kişi, Hızır'a sert sözler söylüyor. Hızır ise 'Haydi göreyim seni. Azdan az çoktan çok gider' diyerek yanıt veriyor. İlyas'ı bitirmek için Cengiz itirafçı olmayı kabul ediyor. İtirafların ardından ise İlyas tutuklanıyor ve cezaevine giriyor. Alpaslan'ın ise 'Bu bahsedilen şeylern tümünü ben yaptım' sözleri dikkat çekiyor. Hızır ise kardeşi İlyas'a 'Benim gibi ağabey bulunur ama senin gibi kardeş bulunmaz' sözleriyle veda ediyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, kaçmaya çalışırken Çakırbeyliler'e yakalanan İzzet sorguya alındı. Hızır, İzzet'e bildiklerini anlatması halinde serbest kalacağını söyledi. Ancak İzzet anlatmaya Alpaslan'la başladı ve 'Tuncay'ın da senin gibi bir zaafı var. Her şeyi yönetmek ister. İstihbaratı, mafyayı, sokakları' dedi. İzzet'in bu söyledikleri Alpaslan'ı kızdırırken, Hızır ise şüpheye düştü. İlyas ise İzzet'i öldürdü.
EDHO'da Hızır Çakırbeyli, Ünal'a Alpaslan'ın kimlerle görüştüğünü ve neler yapmadığını bilmediğini söyledi. Ünal ise kendisinin Alpaslan'la ilgili bilgisi olduğunu ancak bunu Hızır'a söylemeyeceğini açıkladı. EDHO son bölüm finalinde ise Hızır bir düşmanını daha yok etti. Hızır, Tuncay'ı köşeye sıkıştırdı ve arabasında öldürdü.
Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.
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