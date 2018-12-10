Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyliler torbacılara savaş açıyor! EDHO 119. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 11 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek 119. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO yeni bölümde Tekin, İlyas'a rapor veriyor. Sultan'ın cesedini aldıklarını ve mahallesine astıklarını söyleyen Tekin, '32 torbacı tarafımızdan etkisiz hale getirildi' diyor. Zor günler geçiren Çakırbeyliler, İzzet ve Tuncay'ın planlarına karşı hazırlık yapıyor. İzzet, Tunca'ydan İlyas'ı öldürmesini istiyor. Yapılan planları çözen Hızır Çakırbeyli'nin ise, 'Asıl hedef İlyas. İzzet kendi kaçacak. Tuncay'a İlyas'ı öldürtecek. Sonra da beni Tuncay'a saldırtacak' sözleri dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. son bölümüyle 4 Aralık Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Çakırbeyliler'e büyük bir operasyon yapıldı. Alpaslan'ın bir gecede tüm depoları boşaltmasının ardından zor duruma düşen Tuncay görevden alındı.

İzzet ise Alparslan'dan başkasının bilmediği depoların yerini öğrenmek için Tuncay ve Seyran'a talimat verdi. Alparslan ve Hızır'a büyük bir komplo kuruldu. Tuncay, Hızır ve Alpaslan'ı alarak işkence yaptı. İlyas ise ağabeyi Hızır ile yeğeni Alpaslan'ı kurtarmak için harekete geçti. EDHO son bölüm final sahnesinde İlyas , Hızır ve Alpaslan'ı kurtarmayı başardı. Hızır'ın ise İzzet'in adamı Sultan'dan intikamı ağır oldu. Sultan'ı öldüren Hızır, kardeşi İlyas'a da talimat vererek 'Reis sensin işine karışmam. Ama herkese söyle benimle anlaşmak isteyen kim varsa hepsini öldüreceğim' dedi.