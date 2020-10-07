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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Fahri öldü mü? Kenan Çoban ayrıldı mı? EDHO 166. son bölüme Pelin Akil damga vurdu

07.10.2020 00:32 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 5. sezonuyla seyirciyle buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 6 Ekim Salı ekrana gelen 166. yeni bölümüne diziye Bahar rolüyle katılan Pelin Akil damga vurdu. Bahar, Hızır'a tuzak kurarak vurdu. EDHO'nun son bölümünde sürpriz ayrılıklar da yaşandı. Dizinin önemli isimlerinden Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban da EDHO'ya veda etti.

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezon ilk bölümüyle 6 Ekim Salı akşamı izleyicisiyle buluştu. Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı EDHO'ya yeni sezonda Pelin Akil ve Engin Benli de katıldı. Pelin Akil'in oynadığı Bahar karakteri finalde ise Hızır'ı silahla vurdu. Hızır'a ne olacağı ise 167. yeni bölümde belli olacak.

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EDHO'DA 3 AYRILIK BİRDEN

Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünde dizide; Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban, Özlem karakterini canlandıran Selin Işık ve Faruk karakterini canlandıran Mert Öğüt senaryo gereği ölerek diziye veda etti.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 167. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 13 Ekim Salı ekrana gelecek olan 167. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder.

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Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır. Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder.

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Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı’yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.

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Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan’a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz’ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.

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Dünürü Haşmet Façalı’nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer.

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Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli’nin peşine düşer.

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