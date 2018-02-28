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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli ve Paşa tanıştı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 28.02.2018 02:20 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli ve Paşa yüz yüze geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Hızır gözleri kapalı şekilde Paşa'nın yanına getirildi. Son bölümde, Hızır ve Paşa tanıştı. Paşa Hızır'ı tehdit ederek, 'Biz sizin mahalle kavgası yapacağınız ekip değiliz. Bir daha bize ait bir yere, bir kişiye 'dokunursanız sizinle böyle konuşmam.' dedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli ve Paşa tanıştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 92. yeni bölümü 27 Şubat Salı akşamı ekrana geldi. Başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı EDHO'nun son bölümünde, Hızır Paşa ile tanışmak üzere gözleri bağlı bir şekilde bilmediği bir yere getirildi. Paşa tanıştığı Hızır'ı tehdit ederek, 'Biz sizin mahalle kavgası yapacağınız ekip değiliz. Bir daha bize ait bir yere, bir kişiye dokunursanız sizinle böyle konuşmam. Benim bir arkadaşım, ülkem yok. Sınırlarım da yok. İstediğim her şeyi alırım' dedi.

Hızır, Paşa'ya kim olduğunu sorduğunda ise, 'Adım Güneş. Eski bir ordu mensubuyum. Nerede bir ordu lazımsa oradayım' cevabını aldı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ekrem, Ünal Kaplan'ın masası üzerine kurduğu oyunuyla Ender ve İlker'in kaybına sebep olmuştur. Bu başarısının ardından rüzgar terse dönecek, güvendiği adamı Hakkı'nın ihanetine uğrayacaktır. Ceylan ile anlaşmaya oturan Hakkı'nın verdiği adres, Davut'un büyük planı için önemli bir adım olsa da Çakırbeylilerin başına dert olacak yeni belaların da habercisidir. Düşman olduğunu alenen kabullenmek zorunda kalan Ekrem'in arkasındakileri ortaya çıkarmayı amaçlayan Hızır ise gizli düşmanlıklardan yorulmuş, savaşacağı kişileri karşısında görmek istemektedir. Ünal Kaplan ile kurduğu yeni planıyla, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan diğer düşmanlarının da gözünün içine bakma fırsatını bulacaktır.

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