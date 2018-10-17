MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 17.10.2018 01:51 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 111. bölüm final sahnesinde Hızır Çakırbeyli'yi şoke eden bir ölüm yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Ateş Davut'u vurarak öldürdü. Hızır ise Davut'u evinde ölü olarak bulunca büyük üzüntü yaşadı. Böylece Davut rolünü canlandıran usta oyuncu Erdal Küçükkömürcü de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 111. bölümde veda etti. EDHO 112. yeni bölümde Hızır'ın Ateş ve Muzi'den intikamı nasıl olacak? İşte Davut'un öldürülme sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Ekim Salı akşamı 111. son bölümüyle ekranlara geldi. EDHO yeni bölümde Muzi'nin tuzağına düşen Hızır, Alpaslan ve Hızır ölümle burun buruna geldi. Başlarına silah doğrultulan üçlü, keskin nişancı Meltem'in ateş etmesiyle kurtulmayı başardı. Muzi ise kayıplara karıştı. Ancak Muzi intikam almaya devam etti ve Tipi'yi vurdurdu. Tip bu saldırıdan giydiği çelik yelek sayesinde kurtulmayı başardı.

EDHO'DA DAVUT'UN ÖLDÜRÜLME SAHNESİ
EDHO'nun finalinde ise yine bir ayrılık yaşandı. Geçen bölümde Hakan Meriçliler diziye veda etmişti. Bu bölümde ise Ateş ve Mui Davut'un öldürülmesi kararını aldı.Ateş Davut’un ölmesini ister. Muzi bunu Ateş’in yapmasını delilleri de kendisinin yok edeceğini söyledi. Ateş Davut'u başından vurarak tek kurşunla öldürdü. Hızır ise çok sevdiği Davut'un cesedini evinde bulunca büyük üzüntü yaşadı. Dizide Davut rolünü canlandıran Erdal Küçükkömürcü de EDHO'ya son bölümde veda etmiş oldu.

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toyza, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Yalçın Hafızoğlu, Haydar Şişman, Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Dalyan'ın başrollerde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 112. yeni bölümüyle 23 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur. Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü... Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir.


PARTNERBu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...Bu kıyafetle kahve almaya gitti çıkışta da...
Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandıUfak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'nin konusu ve oyuncu kadrosuMuhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'nin konusu ve oyuncu kadrosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm izle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm final edho Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz erdal küçükkömürcü EDHO davut öldü mü

En Çok Okunan Haberler

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Kerimcan Durmaz'ın Danla Bilic'e aldığı hediyenin fiyatı şoke etti

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

2 bin 500 lira maaşla, acil 20 bin eleman aranıyor

İlginizi Çekebilir

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Çukur dizisine sürpriz oyuncu! Çukur'da silah kaçakçısı Reşit rolündeki Muhammed Cangören kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

3 Adam ayrıldı! Eser Yenenler'den flaş karar

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transfer! Güzel oyuncu EDHO'ya katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik

Erkenci Kuş dizisinde sürpriz değişiklik

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve neden yok? Aslıhan Gürbüz ayrıldı mı?

Ufak Tefek Cinayetler'de Merve neden yok? Aslıhan Gürbüz ayrıldı mı?

Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif'ten Bahar'a evlilik teklifi! (Kadın dizisi 35. son bölüm izle)

Kadın 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif'ten Bahar'a evlilik teklifi! (Kadın dizisi 35. son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan'dan Oya'ya 'babalık tespiti davası! Deniz Aksak kimdir? Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Muhteşem İkili dizisi ne zaman başlıyor? İbrahim Çelikkol ve Kerem Bürsin'in dizisi Muhteşem İkili'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim aşk mı yaşayacak? Bizim Hikaye 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Bizim Hikaye'de Filiz ve Selim aşk mı yaşayacak? Bizim Hikaye 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.