Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Ekim Salı akşamı 111. son bölümüyle ekranlara geldi. EDHO yeni bölümde Muzi'nin tuzağına düşen Hızır, Alpaslan ve Hızır ölümle burun buruna geldi. Başlarına silah doğrultulan üçlü, keskin nişancı Meltem'in ateş etmesiyle kurtulmayı başardı. Muzi ise kayıplara karıştı. Ancak Muzi intikam almaya devam etti ve Tipi'yi vurdurdu. Tip bu saldırıdan giydiği çelik yelek sayesinde kurtulmayı başardı.

EDHO'DA DAVUT'UN ÖLDÜRÜLME SAHNESİ

EDHO'nun finalinde ise yine bir ayrılık yaşandı. Geçen bölümde Hakan Meriçliler diziye veda etmişti. Bu bölümde ise Ateş ve Mui Davut'un öldürülmesi kararını aldı.Ateş Davut’un ölmesini ister. Muzi bunu Ateş’in yapmasını delilleri de kendisinin yok edeceğini söyledi. Ateş Davut'u başından vurarak tek kurşunla öldürdü. Hızır ise çok sevdiği Davut'un cesedini evinde bulunca büyük üzüntü yaşadı. Dizide Davut rolünü canlandıran Erdal Küçükkömürcü de EDHO'ya son bölümde veda etmiş oldu.

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toyza, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Yalçın Hafızoğlu, Haydar Şişman, Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Dalyan'ın başrollerde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 112. yeni bölümüyle 23 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.