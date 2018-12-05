Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Sultan'ı öldürdü! 'Benimle anlaşmak isteyenleri öldüreceğim' EDHO 118. son bölüm final sahnesi izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. son bölümüyle 4 Aralık Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Çakırbeyliler'e büyük bir operasyon yapıldı. Alpaslan'ın bir gecede tüm depoları boşaltmasının ardından zor duruma düşen Tuncay görevden alındı.

İzzet ise Alparslan'dan başkasının bilmediği depoların yerini öğrenmek için Tuncay ve Seyran'a talimat verdi. Alparslan ve Hızır'a büyük bir komplo kuruldu. Tuncay, Hızır ve Alpaslan'ı alarak işkence yaptı. İlyas ise ağabeyi Hızır ile yeğeni Alpaslan'ı kurtarmak için harekete geçti. EDHO son bölüm final sahnesinde İlyas , Hızır ve Alpaslan'ı kurtarmayı başardı. Hızır'ın ise İzzet'in adamı Sultan'dan intikamı ağır oldu. Sultan'ı öldüren Hızır, kardeşi İlyas'a da talimat vererek 'Reis sensin işine karışmam. Ama herkese söyle benimle anlaşmak isteyen kim varsa hepsini öldüreceğim' dedi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'ın tüm depoları bir gecede boşaltarak başardığı büyük iş, kısa vadede işlerine yarasa da başlarına gelebilecek belaları önlemeye yetmez. Tuncay'ın hedefi olmaktan kurtulamayan Çakırbeylilerin malları güvende fakat canları tehlikededir. Yenilgiye uğratılan Tuncay'ın üstlerine vermesi gereken bir hesap vardır. Ünal Kaplan, yaşatılan bu mağlubiyetin faturasının Hızır'a kesileceğinin farkındadır. İntikam peşinde koşan düşmanlar ise sadece Hızır'la yetinmeyecek, beraberinde Alparslan'ı da alacaklardır. Çakırbeylilerin diğer bir mağduru İzzet'in önceliği de Alparslan'dan başka kimsenin bilmediği gizli depolardır. O depolara ulaşmak için ağabeyi ve yeğenine işkence edileceğini tahmin eden İlyas'ın elini çabuk tutması gerekmektedir.

