MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Sultan'ı öldürdü! 'Benimle anlaşmak isteyenleri öldüreceğim' EDHO 118. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.12.2018 00:51 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 118. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Alpaslan'ın depoları boşaltmasından sonra Çakırbeyliler hedef haline geldi. Tuncay, Hızır ve Alpaslan'ı alarak depoların yerini öğrenmek için işkence yaptı. İlyas harekete geçerek Hızır ve Alpaslan'ı kurtarmayı başardı. Hızır Çakırbeyli ise Sultan'ı öldürerek intikamını aldı. EDHO'da Sultan Ağa rolünü canlandıran Numan Çakır da diziden ayrıldı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. son bölüm final sahnesi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Sultan'ı öldürdü! 'Benimle anlaşmak isteyenleri öldüreceğim' EDHO 118. son bölüm final sahnesi izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. son bölümüyle 4 Aralık Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Çakırbeyliler'e büyük bir operasyon yapıldı. Alpaslan'ın bir gecede tüm depoları boşaltmasının ardından zor duruma düşen Tuncay görevden alındı.

İzzet ise Alparslan'dan başkasının bilmediği depoların yerini öğrenmek için Tuncay ve Seyran'a talimat verdi. Alparslan ve Hızır'a büyük bir komplo kuruldu. Tuncay, Hızır ve Alpaslan'ı alarak işkence yaptı. İlyas ise ağabeyi Hızır ile yeğeni Alpaslan'ı kurtarmak için harekete geçti. EDHO son bölüm final sahnesinde İlyas , Hızır ve Alpaslan'ı kurtarmayı başardı. Hızır'ın ise İzzet'in adamı Sultan'dan intikamı ağır oldu. Sultan'ı öldüren Hızır, kardeşi İlyas'a da talimat vererek 'Reis sensin işine karışmam. Ama herkese söyle benimle anlaşmak isteyen kim varsa hepsini öldüreceğim' dedi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alparslan'ın tüm depoları bir gecede boşaltarak başardığı büyük iş, kısa vadede işlerine yarasa da başlarına gelebilecek belaları önlemeye yetmez. Tuncay'ın hedefi olmaktan kurtulamayan Çakırbeylilerin malları güvende fakat canları tehlikededir. Yenilgiye uğratılan Tuncay'ın üstlerine vermesi gereken bir hesap vardır. Ünal Kaplan, yaşatılan bu mağlubiyetin faturasının Hızır'a kesileceğinin farkındadır. İntikam peşinde koşan düşmanlar ise sadece Hızır'la yetinmeyecek, beraberinde Alparslan'ı da alacaklardır. Çakırbeylilerin diğer bir mağduru İzzet'in önceliği de Alparslan'dan başka kimsenin bilmediği gizli depolardır. O depolara ulaşmak için ağabeyi ve yeğenine işkence edileceğini tahmin eden İlyas'ın elini çabuk tutması gerekmektedir.

Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...
Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!
Netflix'in Türk dizisi Hakan : Muhafız'a ikinci sezonda sürpriz oyuncular! The Protector dizisi ne zaman başlıyor?Netflix'in Türk dizisi Hakan : Muhafız'a ikinci sezonda sürpriz oyuncular! The Protector dizisi ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. yeni bölüm izle edho EDHO son bölüm izle

En Çok Okunan Haberler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Cezasının onanmasının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

Cezasının onanmasının ardından Demirtaş'tan ilk açıklama: Cezayı tanımıyorum

Sağlık Müdürlüğü'nde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası! 3 mutemet tutuklandı

Sağlık Müdürlüğü'nde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası! 3 mutemet tutuklandı

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

ABD, Rusya'ya 60 gün süre verdiğini açıkladı

ABD, Rusya'ya 60 gün süre verdiğini açıkladı

Rusya duyurdu: Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

Rusya duyurdu: Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın'da Şirin ve Pırıl'dan Bahar için korkunç plan! Kadın 43. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'den Bahar için iğrenç plan!

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu!

Netflix'in Türk dizisi Hakan : Muhafız'a ikinci sezonda sürpriz oyuncular! The Protector dizisi ne zaman başlıyor?

Netflix'in Türk dizisi Hakan : Muhafız'a ikinci sezonda sürpriz oyuncular! The Protector dizisi ne zaman başlıyor?

Ekranların en çok konuşulan dizileri belli oldu

Kimse bu kadarını beklemiyordu! En çok...

Çukur'da Karakuzular'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Organ kaçakçılığı mı yapıyorlar? Çukur 45. son bölüm final sahnesi izle!

Çukur'da Karakuzular'ın büyük sırrı ortaya çıktı!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da herkesi şoke eden evlilik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.