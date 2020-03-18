Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Behzat öldü mü? EDHO 160. son bölüm izle!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 17 Mart Salı akşamı ekrana gelen 160. son bölümüyle nefesleri kesti. EDHO son bölümde Tufan ile görüşen Şahin Ağa büyük tuzağı anladı. Görüşmeden çıkan Şahin Ağa, Hızır'ı arayarak İlyas ve Behzat'a saldırı yapılacağını haber verdi. Ancak o anlarda, İlyas ve Behzat'ın içinde olduğu arabaya, yola çıkan bir kamyon bilerek çarptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Behzat'e ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 161. yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler. Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir. Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır. Bu habere en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır.