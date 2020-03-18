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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Behzat öldü mü? EDHO 160. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.03.2020 02:55 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Tufan ile görüşen Şahin Ağa, Hızır Çakırbeyli'yi büyük tuzak konusunda uyardı. Ancak Şahin Ağa'nın uyarmasına rağmen, İlyas ve Behzat büyük bir tuzağın içine düştü. Aniden yollarına çıkan bir kamyon, Behzat ve İlyas'ın aracına kasten çarptı. Peki kaza geçiren İlyas ve Behzat'a ne oldu? Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 17 Mart Salı akşamı ekrana gelen 160. son bölümüyle nefesleri kesti. EDHO son bölümde Tufan ile görüşen Şahin Ağa büyük tuzağı anladı. Görüşmeden çıkan Şahin Ağa, Hızır'ı arayarak İlyas ve Behzat'a saldırı yapılacağını haber verdi. Ancak o anlarda, İlyas ve Behzat'ın içinde olduğu arabaya, yola çıkan bir kamyon bilerek çarptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas ve Behzat'e ne olacağı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 161. yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler. Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir. Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır. Bu habere en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır.

Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken unuttukları önemli bir şey vardır. Hızır Çakırbeyli her darbeden sonra biraz daha güçlenir ve daha büyük bir hırsla ayağa kalkar. Nitekim yine öyle olacaktır. Hızır'ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicoların saklandığı deliği bulmak için gerekirse her taşın altına bakılacaktır. Altan, Çakırbeylilerle ilgili en başta planladığını başarmış, masayı bölüp parçalamış, yönetmek içinse kolları sıvamıştır. Çıkardığı savaşı en gerisinden izleyen Altan, Hızır'ın Köksal'ı öldürmesiyle birlikte, patlamaya hazır bir bomba gibi ortalarda dolaşan Volkan'ın pimini çekip hedefine fırlatacaktır.

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