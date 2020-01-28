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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz isim! Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan EDHO'ya katıldı

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2020 00:01 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Bir döneme damgasını vuran Arka Sıradakiler dizisinin Oktay'ı Bülent Çetinaslan, EDHO'ya transfer oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz isim! Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan EDHO'ya katıldı

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Burak Sergen'in rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Sanem Çelik ve Olcay Yusufoğlu'nun ardından yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Oktay karakteri ile hafızalara kazınan Bülent Çetinaslan, EDHO'ya katıldı..

bülent

Haberi, oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından duyurdu.

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