Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz isim! Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan EDHO'ya katıldı

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Burak Sergen'in rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Sanem Çelik ve Olcay Yusufoğlu'nun ardından yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Oktay karakteri ile hafızalara kazınan Bülent Çetinaslan, EDHO'ya katıldı..

Haberi, oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından duyurdu.

