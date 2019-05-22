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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeki kimi öldürecek? İlyas ve Behzat'a ne olacak? EDHO 138. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.05.2019 01:48 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. son bölümüyle ekrana geldi. 28 Mayıs Salı günü sezon final yapacak olan EDHO son bölümde Zeki, Çakırbeyliler'i tuzağa düşürdü. İlyas ve Behzat ile adamlarını kaçıran Zeki, bir havuzun önünde herkesi bağladı ve sırayla öldüreceğini söyledi. Peki Zeki kimleri öldürecek? İlyas ve Behzat Zeki'den kurtulacak mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138. son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 138. son bölümüyle 21 Mayıs Salı akşamı ekrana geldi. EDHO son bölümde, Akif'i elinde tutan ve onu Altan'a teslim etmek istemeyen Hızır'ın devletle arası açıldı. Zeki ise yaptığı şeytani bir planla Hızır'a hiç beklemediği bir yerden vurdu. Çakırbeyliler’e ait silahlar Façalıların deposundan çalınarak örgüte satıldı. Hızır ise üzerlerine atılan iftira nedeniyle zor durumda kaldı. İlyas ve Behzat, Zeki'nin eline geçti. Alparslan ise içlerindeki haini bulmak için devreye girdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır.

ALTAN'IN HIZIR'A OLAN GÜVENİ SARSILIYOR

Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir.

ALPARSLAN SİLAHLARIN PEŞİNDE

Diğer yandan içlerindeki hainin kim olduğunu bulma görevini üstlenen Alparslan'ın, silahların hangi depodan çıktığını öğrenmesi şart olmuştur. Silahları satın alanlara ulaşmayı başaran İlyas ve yol arkadaşlarının başlarına buyruk hareket ederek girdikleri çatışmanın sonuçları ise ağır olacaktır.

ORTALIK İYİCE KARIŞACAK

Zeki, yolunda giden planlarına katkıda bulunan, Çakırbeylilerin yeni hasmını da yanında tutarak gücüne güç katar. Bir belaya bulaşmak istemeyen Hızır, bu yeni ortaklığın başlarına ne gibi belalar açabileceğini fark ettiğinde ise iş işten geçmiş olacaktır.

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