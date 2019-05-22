Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Zeki kimi öldürecek? İlyas ve Behzat'a ne olacak? EDHO 138. son bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 138. son bölümüyle 21 Mayıs Salı akşamı ekrana geldi. EDHO son bölümde, Akif'i elinde tutan ve onu Altan'a teslim etmek istemeyen Hızır'ın devletle arası açıldı. Zeki ise yaptığı şeytani bir planla Hızır'a hiç beklemediği bir yerden vurdu. Çakırbeyliler’e ait silahlar Façalıların deposundan çalınarak örgüte satıldı. Hızır ise üzerlerine atılan iftira nedeniyle zor durumda kaldı. İlyas ve Behzat, Zeki'nin eline geçti. Alparslan ise içlerindeki haini bulmak için devreye girdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif'i Altan'a teslim etmek yerine cezasını kendi elleriyle vermeyi tercih eden Hızır'ın, devlet ile arası açılmak üzeredir. Bu anlaşmazlığı fırsat bilen Zeki, masa ile Altan'ın yollarının tamamen ayrılması için iyi düşünülmüş bir plan yapar. Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır.

ALTAN'IN HIZIR'A OLAN GÜVENİ SARSILIYOR

Bunu öğrenen Altan'ın, Hızır'a olan güveni sarsılırken, İlyas ve Behzat'ın bir an önce üzerlerine oynanan oyunun başrolü olan Zeki'ye ulaşmaları gerekmektedir.