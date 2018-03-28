Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şok final! Servet öldü mü?

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 27 Mart Salı akşamı 96. bölümüyle ekranlara geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'de hamile olduğunu öğrenen Meryem rahatsızlanınca şok bir gerçekle yüz yüze kalmıştı. Kalp rahatsızlığı ortaya çıkan Meryem'in çocuğunu aldırması gerektiği doktoru tarafından açıklanmıştı. Dizinin yeni bölümünde Meryem bu hastalığı ve hamileliği arasında kaldı. Meryem tüm risklere rağmen çocuğunu doğurmak istediğini söyledi.

Dizinin final sahnesinde ise büyük bir şok yaşandı. Usta oyuncu Tuna Orhan'ın canlandırdığı Servet karakteri arabasında ölü olarak bulundu. Hızır Çakırbeyli çok sevdiği Servet'i ölmüş olarak görünce şok yaşadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Etrafındakilerin sağlığıyla ilgili söylediklerine aldırış etmeyen Meryem, çocuğunu doğurmak konusunda kararlıdır. Aldığı bu zor karar sonucunda, ardında bırakacaklarını emanet edebileceği tek kişi ise Ceylan'dır. Hızır'a olan düşkünlüğü herkes tarafından bilinen Ceylan, son zamanlarda yakınlaşmaya başladığı Meryem'in bu arzusu sonucu kazanmakla kaybetmek arasında bir yerde kalır. Diğer tarafta da olaylar durulmak bilmez. Ekrem, Güneş ve Hakkı'nın masaya oturma hazırlığı yaptığı günlerde, Çakırbeylilerin atacağı her yanlış adım aileden birinin kaybına sebebiyet verebilir. Düşmanlarıyla savaşırken dahi gücünü ailesinden aldığını söyleyen Hızır, onu güçsüz bırakabilecek şeyin de ailesi olduğunu, yaşayacağı yeni kayıpla tekrar görecektir.