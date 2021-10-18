Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden Uğur Yücel'li ilk kareler!

Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon çekimleri başladı.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizinin kadrosuna yeni sezonda usta oyuncu Uğur Yücel de katıldı.

Dizinin senaristi Bahadır Özdener de Uğur Yücel'li set gününden fotoğrafları Instagram hesabından "Hasret bitmek üzere" notuyla paylaştı.

Dizi 15 Haziran akşamı yayınlanan 199. bölümüyle sezon finali yapmıştı. 26 Ekim akşamı da dizinin 200. bölümü yayınlanacak.

EDHO'yla ekranlara dönmeye hazırlanan Uğur Yücel, aynı zamanda Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı "Uysallar" adlı internet dizisinde de yer aldı. Netflix'te yayınlanacak olan Uysallar'da Uğur Yücel ve Haluk Bilgiler başrollerde olacak.

YENİ SEZONA YENİ TRANSFERLER

Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna dahil oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her Salı atv ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

