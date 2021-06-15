Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Sibiryalı Kartal’ı Cam Tavanlar dizisine transfer oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ilk sezonlarında Sibiryalı Kartal’ı canlandıran oyuncu Ayhan Işık, Show Tv’nin Cam Tavanlar dizisi ile el sıkıştı.

Dizinin 2015-2016 yıllarında yayınlanan bölümlerinde Sibiryalı Kartal olarak izlediğimiz Ayhan Işık, sonrasında Filinta dizisinde yer almıştı. Bir süredir ekranda yer almayan oyuncu, Show TV’nin Cam Tavanlar isimli dizisine katıldı.

İlk bölümüyle heyecan yaratan Cam Tavanlar adlı dizi Show TV’nin yeni ve özel yapımı olarak da öne çıkıyor. “Ayhan Işık” dizide “Ziya” adlı karaktere hayat veriyor.



