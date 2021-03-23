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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrolü, diziye korkunç bir sonla veda ediyor!

23.03.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde yaşanan beklenmeyen gelişmeler hayranlarını tedirgin ediyor. Atv’nin fenomen dizisi EDHO’dan başrollerden biri ayrılıyor. İsmi ayrılık dedikodularında geçen EDHO’nun Ceylan’ı Sanem Çelik’in, diziye korkunç bir sonla veda edeceği iddia edildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başrolü, diziye korkunç bir sonla veda ediyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yaşanacak ayrılıkla ilgili haber, gündeme bomba gibi düştü! Sanem Çelik’in hayat verdiği Ceylan karakterinin beklenmeyen bir sonla vedası konuşuluyor.

Atv’de 6 sezondur ekranlara gelen dizide Sanem Çelik, daha önce de rol almış ancak bir dönem ara vermişti. Çelik, Ceylan karakteri ile yer aldığı diziye yakın zamanda yine veda edecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’IN CEYLAN’INI KORKUNÇ BİR SON BEKLİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter sayfasından verdiği bilgi, dizinin takipçilerini de şaşırttı. Üstelik Ceylan’ın feci bir sonla diziden ayrılacağı haberi de merakları iyice arttırdı.

Oktay Kaynarca ile başrolde yer alan Sanem Çelik’in dizinin geçtiğimiz sezonlarında da yer alması ve hikâye gereği gitmesinden sonra yeniden döndüğü sezon sonrasındaki bu ölüm, artık diziye tamamen veda edeceğini de gösterdi.

Projeden ayrılacak olan Sanem Çelik’in hayat verdiği Ceylan’ın ölümü ile birlikte taşlar yeniden yerinden oynayacak gibi görünüyor!

Ceylan’ın şoke eden feci ölümle ayrılacağı sahnenin hangi bölümde yer alacağı ise henüz belli değil.


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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Sanem Çelik
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