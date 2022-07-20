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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu trafikten seslendi: "Dellendirmeyin adamı"

20.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Ceren Benderlioğlu, oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Şimdilerde İçimdeki Ateş dizisinde yer alan ve sosyal medyada aktif olarak paylaşımlarına devam eden ismin trafik paylaşımı olay oldu. Benderlioğlu, trafiğin ortasında isyan ederek paylaşımda bulundu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu trafikten seslendi: "Dellendirmeyin adamı"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ekmek Teknesi, Geniş Aile, Adanalı gibi pek çok dizide rol alan ve lisans eğitimi aldığı dönemde Tümay Özokur sayesinde oyunculuk sektörüne giren isim, trafikte kurallara uymayanları sert bir dille eleştirdi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN ÖMÜR FAÇALI'SI TRAFİKTE İSYAN ETTİ!

ATV ekranlarının uzun bir dönem boyu ekranda olan ve çokça beğenilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, 2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile dünya evine girmişti.

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Şimdilerde İçimizdeki Ateş dizisinde Tülin karakterine hayat veren oyuncu, trafikte sinyal vermeyi unutanlara isyan ederek konu ile ilgili bir video paylaştı.

"LÜTFEN ARKADAŞLAR SİNYAL VERİN"

2 farklı kamyona sinyal vermeleri hakkında bilgi verdiğini söyleyen ünlü isim "Eminim bundan sonra sinyal vereceklerdir, tahiminimce. Lütfen arkadaşlar sinyal verin." şeklinde konuştu.

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"KİMSE SİZİNLE TELEPATİK OLARAK ANLAŞMIYOR"

"Kimse sizinle telepatik olarak anlaşmıyor yani! Teletubbie'yi izler gibi, 'Teletubik' olarak anlaşmıyoruz, nasıl bağladım bilmiyorum ama... Lütfen sinyal verin, dellendirmeyin adamı." diyen isim yaz ayları ile ilgili de uyarıda bulundu.

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"DİREKSİYONUN SON ALT KÖŞESİNDE!"

"Özellikle yaz zamanı herkes yollarda, lütfen sinyalleri kullanmayı unutmayın." şeklinde konuşan Benderlioğlu, sinyalinin yerini de espirili şekilde tarif ederek "Direksiyonun sol alt köşesinde. Yukarı gönderirsiniz sağa, aşağı gönderirseniz sola götürüyor. Lütfen kullanın teşekkürler." dedi.

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