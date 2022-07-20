Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu trafikten seslendi: "Dellendirmeyin adamı"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ekmek Teknesi, Geniş Aile, Adanalı gibi pek çok dizide rol alan ve lisans eğitimi aldığı dönemde Tümay Özokur sayesinde oyunculuk sektörüne giren isim, trafikte kurallara uymayanları sert bir dille eleştirdi.
ATV ekranlarının uzun bir dönem boyu ekranda olan ve çokça beğenilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, 2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile dünya evine girmişti.
Şimdilerde İçimizdeki Ateş dizisinde Tülin karakterine hayat veren oyuncu, trafikte sinyal vermeyi unutanlara isyan ederek konu ile ilgili bir video paylaştı.
2 farklı kamyona sinyal vermeleri hakkında bilgi verdiğini söyleyen ünlü isim "Eminim bundan sonra sinyal vereceklerdir, tahiminimce. Lütfen arkadaşlar sinyal verin." şeklinde konuştu.
"Kimse sizinle telepatik olarak anlaşmıyor yani! Teletubbie'yi izler gibi, 'Teletubik' olarak anlaşmıyoruz, nasıl bağladım bilmiyorum ama... Lütfen sinyal verin, dellendirmeyin adamı." diyen isim yaz ayları ile ilgili de uyarıda bulundu.
"Özellikle yaz zamanı herkes yollarda, lütfen sinyalleri kullanmayı unutmayın." şeklinde konuşan Benderlioğlu, sinyalinin yerini de espirili şekilde tarif ederek "Direksiyonun sol alt köşesinde. Yukarı gönderirsiniz sağa, aşağı gönderirseniz sola götürüyor. Lütfen kullanın teşekkürler." dedi.
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