MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'dan şaşırtan itiraf: "Cesur sahneler çektim"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'dan şaşırtan itiraf: "Cesur sahneler çektim"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Ceren Benderlioğlu son olarak öpüşme sahneleri ile ilgili konuştu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'dan şaşırtan itiraf: "Cesur sahneler çektim"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu Ekmek Teknesi, Geniş Aile, Adanalı gibi pek çok dizide rol aldı. Benderlioğlu, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi.

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Benderlioğlu, ekranlara ara verdiği dönemi değerlendirdi.

ceren5

"OYUNCU OYUNCUDUR"

Oyuncu, "Yüzümü dinlendirmeye ihtiyacım vardı. 3-4 yıl boyunca reyting birincisi olan bir projede yer aldım. Kendimi değiştirmem ve yenilemem gereken bir süreçti, bu yüzden biraz tiyatro yaptım. Hakan Karsak ile abi-kardeşi canlandıracağımız bir tiyatro oyunumuz olacak. Sahneye hasta bile çıksam, oradaki adrenalin her şeyi unutturuyor" dedi.

Snobmagazin'in haberine göre, bir öpüşme sahnesi olduğunda eşi ile kıskançlık olup olmayacağı sorusuna ise oyuncu, "Olmaz. Son projede bu algıyı yıkmak için cesur sahneler çektim. Kadınlar evlendikten sonra bir algı oluşuyor, ama oyuncu oyuncudur. Hangi yapımcı, senarist ve yönetmenle çalıştığıma bakarım. Senaryoya hizmet ediyor mu, önemli olan bu" yanıtını verdi.

ceren666


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maliye'nin tasarruf tedbirleri ünlüleri de vurdu! Konserler iptal oluyorMaliye'nin tasarruf tedbirleri ünlüleri de vurdu! Konserler iptal oluyor
Rakam şaşırttı! Reklam için istediği ücret...Rakam şaşırttı! Reklam için istediği ücret...
Eşi ile ilgili sözleri olay olmuştu! Ekinci'den destek geldi! "Aldatmayan erkekte..."Eşi ile ilgili sözleri olay olmuştu! Ekinci'den destek geldi! "Aldatmayan erkekte..."
Anahtar Kelimeler:
eşkıya dünyaya hükümdar olmaz
En Çok Okunan Haberler
'Açım' diyerek kendini kesti, mal varlığı şoke etti!

'Açım' diyerek kendini kesti, mal varlığı şoke etti!

Ve Jose Mourinho resmen açıkladı!

Ve Jose Mourinho resmen açıkladı!

Yine siviller katledildi!

Yine siviller katledildi!

Peş peşe geliyor! İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda'da da Filistin'i tanıdı

Peş peşe geliyor! İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda'da da Filistin'i tanıdı

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a jet yanıt!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a jet yanıt!

"Cesur sahneler çektim" diyerek itiraf etti

"Cesur sahneler çektim" diyerek itiraf etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.