Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'dan şaşırtan itiraf: "Cesur sahneler çektim"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu Ekmek Teknesi, Geniş Aile, Adanalı gibi pek çok dizide rol aldı. Benderlioğlu, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi.

Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan Benderlioğlu, ekranlara ara verdiği dönemi değerlendirdi.

"OYUNCU OYUNCUDUR"

Oyuncu, "Yüzümü dinlendirmeye ihtiyacım vardı. 3-4 yıl boyunca reyting birincisi olan bir projede yer aldım. Kendimi değiştirmem ve yenilemem gereken bir süreçti, bu yüzden biraz tiyatro yaptım. Hakan Karsak ile abi-kardeşi canlandıracağımız bir tiyatro oyunumuz olacak. Sahneye hasta bile çıksam, oradaki adrenalin her şeyi unutturuyor" dedi.

Snobmagazin'in haberine göre, bir öpüşme sahnesi olduğunda eşi ile kıskançlık olup olmayacağı sorusuna ise oyuncu, "Olmaz. Son projede bu algıyı yıkmak için cesur sahneler çektim. Kadınlar evlendikten sonra bir algı oluşuyor, ama oyuncu oyuncudur. Hangi yapımcı, senarist ve yönetmenle çalıştığıma bakarım. Senaryoya hizmet ediyor mu, önemli olan bu" yanıtını verdi.







