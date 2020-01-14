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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Oktay Kaynarca'dan EDHO yeni bölüm açıklaması

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Oktay Kaynarca'dan EDHO yeni bölüm açıklaması

DİZİ HABERLERİ  | 14.01.2020 21:35 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 154. yeni bölümünün yayınlanmaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. Yılbaşı haftasında yayınlanmayan tüm diziler ekrana dönerken, EDHO'nun ekran arası ise uzadı. Dizide Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran Oktay Kaynarca Instagram hesabından açıklama yaptı. Dizinin hayranlarına seslenen Kaynarca, yeni bölüm tarihini de açıkladı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? Oktay Kaynarca'dan EDHO yeni bölüm açıklaması

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü 14 Ocak Salı akşamı da yayınlanmadı. Kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle diğer dizilerle birlikte ekrana ara veren EDHO'nun 154. yeni bölüm tarihini ise Oktay Kaynarca açıkladı.

OKTAY KAYNARCA YENİ BÖLÜM TARİHİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oktay Kaynarca, paylaşımında şunları yazdı:
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben;
Biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 hafta ara verildi. Ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz değil. Bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil. Tamamen sezon ortasında televizyonların yayın politiklarıyla ilgili bir süreçtir. Yeni bölüm yayın tarihi olan 28 Ocak 2020'de her zamanki gibi çok güzel bir bölümle ekranlarınızda olacak. Çok güzel bir sezonu daha beraber paylaşacağız. Biz de özledik, görüşmek üzere."

oktay

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