Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından 150. bölüm kutlaması! Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu'na ithaf etti

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Sabiya Toziya, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 150. bölüme ulaştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi Koşuyolu Valide Sultan Kasrı’ndaki setinde tüm oyuncular ve atv yöneticileri birlikte pasta kesti.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Naz Elmas, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toziya gibi başarılı oyuncuları yer aldığı EDHO ekibi, şimdiye kadar onları yalnız bırakmayan sadık izleyicilerine de sonsuz teşekkürlerini iletti.

Dizide Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran usta oyuncu Oktay Kaynarca ise kutlamada çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Kaynarca, mesajında usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nu da andı.

Kaynarca paylaşımında, "150. bölüm.. O kadar çok şey var ki yazılacak söylenecek, ama hangisini nasıl anlatmalı nerden başlamalı bilmem! Tam beş yıldır bütün ekip arkadaşlarımla çok yoğun ama başarılı bir maraton koştuk..Beş yılda bir çok arkadaşımız evlendi bir çok evladımız daha oldu ve dolu dolu bir çok sevinç başarı zafer onur yaşadık beraber.. 150. bölüme kadar bu süreci yaşamamıza emekleri geçen bütün arkadaşlarıma meslekdaşlarıma sonsuz teşekkür ederim . 150. bölüm sana ithaf olsun Tarık Ünlüoğlu ağabeyim .. Ruhun şad olsun ..." notunu yazdı.





