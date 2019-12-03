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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından 150. bölüm kutlaması! Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu'na ithaf etti

DİZİ HABERLERİ  | 03.12.2019 20:29 | Son Güncelleme

ATV'de 5. sezonuyla ekranlarda olan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları ve set ekibi 150. bölümü pasta keserek kutladı. Instagram'dan paylaşım yapan EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise 150. bölümü geçtiğimiz aylarda vefat eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na ithaf etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından 150. bölüm kutlaması! Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu'na ithaf etti

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Sabiya Toziya, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 150. bölüme ulaştı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi Koşuyolu Valide Sultan Kasrı’ndaki setinde tüm oyuncular ve atv yöneticileri birlikte pasta kesti.

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Başrollerini Oktay Kaynarca, Naz Elmas, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toziya gibi başarılı oyuncuları yer aldığı EDHO ekibi, şimdiye kadar onları yalnız bırakmayan sadık izleyicilerine de sonsuz teşekkürlerini iletti.

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Dizide Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran usta oyuncu Oktay Kaynarca ise kutlamada çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Kaynarca, mesajında usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nu da andı.

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Kaynarca paylaşımında, "150. bölüm.. O kadar çok şey var ki yazılacak söylenecek, ama hangisini nasıl anlatmalı nerden başlamalı bilmem! Tam beş yıldır bütün ekip arkadaşlarımla çok yoğun ama başarılı bir maraton koştuk..Beş yılda bir çok arkadaşımız evlendi bir çok evladımız daha oldu ve dolu dolu bir çok sevinç başarı zafer onur yaşadık beraber.. 150. bölüme kadar bu süreci yaşamamıza emekleri geçen bütün arkadaşlarıma meslekdaşlarıma sonsuz teşekkür ederim . 150. bölüm sana ithaf olsun Tarık Ünlüoğlu ağabeyim .. Ruhun şad olsun ..." notunu yazdı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ya bu kanalda bu dizide bu leş diziyi izleyeceğinize kitap okuyun bari bi işe yarar
senin önerdiğin var mı?
Oktay Kaynarcanın Aşırı Kasılması Yüzünden Bu Diziyi Birgün Bırakcam
ölmüş adam dizi ithaf ediyorlar hay Allah'ım ne günlere kaldık iki kadeh de rakı kaldırın adamın ruhu bayram etsin bari tövbe ya
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