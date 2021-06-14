Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yapıyor! EDHO 199. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 15 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan 199. yeni bölümüyle sezon finali yapacak. Sezon finaline Hızır Çakırbeyli, İlyas ve Alpaslan'ın düşmanlarına karşı başlattıkları büyük saldırı damga vuracak.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.

Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.