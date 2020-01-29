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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Hatem'in cezasını kesti! EDHO 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 29.01.2020 01:27 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. son bölümüyle ekrana geldi. Ekranlara verdiği 4 haftalık aranın ardından seyircisiyle buluşan EDHO'nun son bölümde nefes kesen gelişmeler oldu. Sanem Çelik'in canlandırdığı Ceylan'ın geri dönüşü Çakırbeyliler'i şaşırttı. Altan ise Tufan'ı Hızır'a karşı kullanmak için elini güçlendirdi. Finalde ise Hızır, Hatem'in cezasını kesti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, Hatem'in cezasını kesti! EDHO 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 28 Ocak Salı akşamı 154. son bölümüyle yayınlandı. EDHO'ya son bölümde Meryem'in ölüm haberinin ardından tüm aile sarsıldı. Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaştı. Onu tekrar ayağa kaldıran kişi ise yine Hayriye Ana oldu. Mermey'in cenazesinin ardından ise Hızır'ın karşısına çıkan Tufan, artık yasın bittiğini söyleyerek savaş ilan etti.

EDHO son bölüm finalinde ise Hızır, masadan kalkıp giden Hatem'i öldürerek yeni planını devreye soktu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 155. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 155. yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir. İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir. ‘Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir. Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır. Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.

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