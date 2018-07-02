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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? EDHO hayranlarına müjde

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 02.07.2018 01:37 | Son Güncelleme

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3. sezon tekrar bölümleri hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hafta içi her akşam tekrar bölümleriyle ekranda olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? EDHO hayranlarına müjde

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz a2 ekranında yeniden izleyicilerle buluşacak.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Müjde Uzman ve Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin paylaştığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ Eylül’de başlayacak olan 4. sezondan önce, tekrar bölümleriyle hafta içi her gece 23.00’te a2 TV ekranlarında olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Haziran Salı akşamı sezon finali yaptı. sezon finalinde Yaşar, Sam'i öldürdü. Hızır Çakırbeyli ise eşi Meryem, Yaşar ve Derya'yı güvenlik nedeniyle helikopterle Sofya'ya gönderdi. EDHO'nun sezon finalinde Ünal Hızır Çakırbeyli'ye biat ederek 'Liderim sensin. Nasıl emrediyorsan o' dedi.

Yaşar ve Derya'nın düğünü sırasında arabaları havaya uçuruldu. Ancak saldırıyı tahmin eden Yaşar araçtan çıkarak eşiyle birlikte tünele girdi ve kurtulmayı başardı Yaşar'ın bu saldırıdan sonraki intikamı da acı oldu.

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

PARTNERSıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...Sıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...
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