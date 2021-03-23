MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı | Ben Meryem değilim!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı | Ben Meryem değilim!

23.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevenlerini ekran başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 187. yeni bölümünün fragmanları yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında Ceylan ile Hızır arasında büyük bir gerilim yaşanıyor. Ceylan'ın yapmak istediği operasyon, ailede kriz yaratıyor. Hızır'ın "Sana 'Bu ailenin direği ol' dedim. 'Reisi ol' demedim" sözlerine Ceylan ise "Ben Meryem değilim Hızır. Meryem öldü" şeklinde yanıt veriyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı | Ben Meryem değilim!

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 23 Mart Salı bu akşam 187. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her salı ATV ekranlarında saat 20.00'de seyircileri ile buluşuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 187. BÖLÜM FRAGMANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı | Ben Meryem değilim!

Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği mücadelede onu dimdik ayakta görmek ister.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı | Ben Meryem değilim!

Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı | Ben Meryem değilim!

Hızır Çakırbeyli ile verdiği mücadelede cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı | Ben Meryem değilim!

Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. İtibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı | Ben Meryem değilim!

Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı | Ben Meryem değilim!
Demir'in kurduğu oyunu fark eden Behzat Façalı'nın hareketi ise ağır olur


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
Cesur sahne! Menajerimi Ara'nın televizyonda yayınlanmayan sahnesi olay olduCesur sahne! Menajerimi Ara'nın televizyonda yayınlanmayan sahnesi olay oldu
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu esho hiç bir zaman bir kurtlar vadisi bir RAMO olamayacak. konu basit kahvehane sohbetleri edasında bi masanın başında sohbet yapıp duruyorlar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

İstanbul Sözleşmesi yorumu! Beştepe'yi de etiketledi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

İbo Show'a katıldı! Estetikli hali olay oldu

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine o vardı! Son hali inanılmaz...

Bir Zamanlar Müge Anlı yerine o vardı! Son hali inanılmaz...

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Diğer Haberler

Baraj dizisi yeni bölüm fragmanı! Nehir ve Bahar'ın yalanı ortaya çıkıyor

Baraj dizisi yeni bölüm

Çukur ne zaman final yapacak? Çukur'un final tarihi ile ilgili açıklama  

Çukur'un final tarihi ile ilgili açıklama  

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı! Hekimoğlu havada, Orhan karada vaka çözecek

Hekimoğlu yeni bölüm

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı! Siz hiç kendi cehenneminiz oldunuz mu?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm

The Walking Dead'in final sezonu için ürpertici fragman

Final sezonundan ürpertici fragman

Bugün televizyonda ne var? İşte 23 Mart günün dizileri

23 Mart günün dizileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.