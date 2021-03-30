Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle | Doğan ölüyor mu?

Her Salı saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her Salı izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yayınlanan son bölümde Hızır Çakırbeyli, Tuncay’a ve İshak’a hayatlarının boyunca unutamayacağı bir ders vermişti. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (188. BÖLÜM)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ (187. BÖLÜM)

İntikamını almak amacıyla gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, Tuncay’a ve İshak’a hayatlarının boyunca unutamayacağı bir ders verir. Düşmanlarına vurduğu ağır darbelerle ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin verdiği kararla oldukça zor bir duruma düşer. Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayar ve istihbaratla beraber hareket eder. Gömdüğü savaş baltasını çıkaran Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli’nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya karar vermiştir. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli’nin de ikazlarına aldırmayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya çalışır.

Behzat Façalı’nın infaz ettiği oğlu Uğur için intikam almaya yemin eden Demir ise abisi İdris’le ters düşme pahasına intikamını almaya niyetlidir. Çıkan kaosta Behzat’ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alacaktır. Oğlu Yaman Korkmaz’ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan’a savaş açan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz’ın beklemekte olduğu haber ise Seko’dan gelecektir.



