Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? EDHO bu akşam var mı? Yeni bölüm neden yok?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7 Nisan Salı akşamı ekrana gelmedi. ATV'de salı akşamı EDHO’nun yerine Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel programı yayınlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok dizinin çekimleri iptal edilmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz setinde ise çekimler alınan yoğun önlemler altında devam ediyordu. Ancak EDHO'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA ÖMÜR ÖLDÜ MÜ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Façalı ve Çakırbeyliler'e aynı anda saldırı yapıldı. Hızır aldığı tedbirle saldırıyı atlatırken, Façalılar'da ise Ömür vuruldu. Hızır mekanını basan düşmanlarını püskürtmeyi başarırken aynı anda ise Façalılar'ın evine de saldırı yapıldı. Hızır ise son anda Haşmet'i uyarmayı başardı. Ancak eve giren saldırganlar Ömür'ü vurdu.

Dizide Ceren Benderlioğlu'nun canlandırdığı Ömür'e ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.