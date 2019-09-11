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Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu

sesamos sesamos
YAŞAM  | 11.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Kütahya'da, eşlerine "Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar" ve "Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum" yazılı notlar bıraktıktan sonra ortadan kaybolan 4 yıllık evli Ayşen Daşgın (22) ile 1 yıl önce evlenen kardeşi Reyhan Keçiş (18), Osmaniye'de bulundu. İki kardeşin ailelerinin yanına dönmek istemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, Osmaniye'de bulundu

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde oturan, evli kardeşler Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş, pazar günü evlerini terk etti. 4 yıllık evli Ayşen Daşgın eşine, "Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar" yazılı, 1 yıl önce evlenen Reyhan Keçiş ise eşine "Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum" yazılı not bıraktı. Kendilerinden haber alınamayan kız kardeşlerin bulunması için ailesi polise başvurdu.

OSMANİYE'DE ORTAYA ÇIKTILAR

Osmaniye'de dün uygulama yapan polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri 1'i erkek 3 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, 3 kişiden 2'sinin, Kütahya'da ortadan kaybolan Ayşen Daşgın ile Reyhan Keçiş olduğu belirlendi. Kız kardeşler ile beraberlerindeki yanlarındaki kişi gözaltına alındı.

PUBG'DEN TANIŞMIŞLAR

Ayşen Daşgın (22) ile kardeşi Reyhan Keçiş'in (18) Osmaniye'de polis ekiplerince yakalandıklarında yanlarındaki kişinin H.Y. olduğu ortaya çıktı. H.Y. ile Ayşen Daşgın'ın, çok oyunculu online bir video oyunu olan PUBG'den tanıştığı öğrenildi.

İki kardeş kayıp olduğu sırada polisin yanı sıra aile bireyleri de araştırma yapmaya başladı. İddiaya göre ablalarının internet üzerinden oyunlar oynadığını bilen kardeşlerden biri Ayşen'in sosyal medya hesabının şifresini bulup, hesaba girdiğinde ablasının mesaj kutusunda PUBG'den tanıştığı ve Osmaniye'de yaşayan H.Y. ile konuştuğunu gördü.

60 BİN TL'LİK ALTINLA GİTMİŞLER

Polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan Reyhan Keçiş'in eşi A., karısının evi terk ederken düğünde takılan ve 60 bin TL değerinde olan ziynet eşyalarını da aldığını iddia etti.

Araştırma yaparken, eşine ait telefon dökümlerinden iki numaraya ulaşan A. Keçiş, numaralardan birinin eşinin oynadığı oyundan tanıştığı Adana'da yaşayan bir kişi olduğunu tespit ederek aradı. A. Keçiş, telefonu açan kadına eşini sorunca, arkadan bir erkek, "Kimseye adres verme, kapat telefonu" dedi ve telefon kapandı. Görüşmeden kısa bir süre sonra kayıp kızların kardeşi olan D.K., eniştesini arayıp ablasının kendine ulaştığını, "Ayşen ile birlikteyiz, rahatımız iyi, bizi aramayın, peşimizi bırakın" dediğini ve nerede oldukları ile ilgili bilgi vermediklerini söyledi.

AİLELERİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMEDİLER

Osmaniye'de polis ekiplerince karakola götürülen Ayşen Daşgın ile kardeşi Reyhan Keçiş'in polise verdiği ifade ortaya çıktı. İki kardeşin Kütahya'ya dönmek istemediklerini söyledikleri öğrenildi. Kardeşlerden Reyhan'ın sevgi evlerine yerleştirilmek istediği, Ayşen'in ise oyunda tanıştığı H.Y. ile kalmak istediği öğrenildi. Ayrıca, kardeşlerin Kütahya'ya çağırdıkları H.Y. tarafından bir araçla Osmaniye'ye geldikleri de belirlendi.

Kızların ailesinin de Kütahya'dan Osmaniye'ye gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

(DHA)

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Kütahya Kız Kardeşler

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yazık o yaşda everirsen öyle olur
Adamı iyi sorgulayın düzgün biri degil mutlaka vardır bir planı o herifin
18 19 yaşında evledir kızlarını yak türbanlarını . sonuç hüsran
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