Esnaf lokantalarının vazgeçilmezi: Etli nohut yemeği tarifi! Dağılmayan nohut yemeği nasıl yapılır?

Esnaf lokantası lezzetleri denildiğinde ilk akla nohut ve kuru fasulye yemekleri geliyor. Nohut kış aylarının en sevilen yemekleri arasında bulunuyor. Misler gibi kokan tereyağlı pilavın yanında tane tane dökülen nohut yemeği nasıl yapılır merak ediliyor. İşte enfes etli nohut yemeği tarifi...
En sevilen bakliyatlar arasında bulunan nohut kış aylarında sofraların yıldızı olarak görülüyor. Suyu ayrı taneleri ayrı lezzetli olan nohut yemeğinin tadı yiyenleri şaşırtıyor. Bu eşsiz nohut yemeği tarifini mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER
300 gram kuşbaşı dana eti
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
1 yemek kaşığı domates salçası
1/2 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
500 gram nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
2 su bardağı su
TARİF
300 gram kuşbaşı eti, üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin.
Yumuşayana kadar haşlayın.
3 yemek kaşığı tereyağını 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte tencerede kızdırın.
Üzerine 1 adet yemeklik doğranmış soğanı da ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.
1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber ve toz kırmızı biber ve haşlanmış kuşbaşını da ilave edip karıştırmaya devam edin.
Son olarak 500 gram haşlanmış nohut, 2 kepçe et suyu ve 2 su bardağı suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatıp pişirmeye bırakın.
Etler yumuşacık olduğunda ve yemeğin suyu hafif koyulaşınca nohut yemeğiniz olmuş demektir,
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