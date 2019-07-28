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Esnaflar buldu, görünüşüyle korkuttu: Isırınca öldürdüğünü duyduk

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 28.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

Karaman’da esnaflar tarafından yerde bulunarak bir kavanoza koyulan yarasa, görünüşüyle bile insanları korkuttu.

Esnaflar buldu, görünüşüyle korkuttu: Isırınca öldürdüğünü duyduk

Seki Çeşme Mahallesi Doktor Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde bulunan esnaflar sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya geldiklerinde kaldırım üzerinde kıpırdamadan duran yarasayı fark etti. Daha sonra esnaflar yarasayı bir kavanoza koyarak kapağını kapattı.

yarasa

HAVA KARARINCA TEKRAR DOĞAYA BIRAKACAKLAR

Yarasa ısırmasından dolayı insanların hayatını kaybettiklerini medyadan duyduklarını ifade eden esnaflar, bu yüzden yarasayı kavanoza koyduklarını söyledi. Esnaflar, görünüşü de korkutucu olan yarasayı hava kararınca tekrar doğaya bırakacaklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Karaman esnaf Yarasa

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