Esra Balamir'den yıllar sonra gelen estetik itirafı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına şarkıcı Esra Balamir konuk oldu.
Dört kez burun ameliyatı olan Balamir yaşadığı pişmanlığı canlı yayında anlattı.
"Hayatımın en büyük hatası o ameliyatları yaptırmamdı" diyen Balamir sözlerine şöyle devam etti:
"Küçük bir burnum vardı onu büyütmek istedik olmadı. Dört kez burun ameliyatı oldum. Sonradan çok da pişman oldum ama iş işten geçti. Bakıyorsun birileri yaptırmış ‘ben de yaptırayım’ diyorsun ama olmuyor. Çok büyük aptallık etmişim. Annem hala söyleniyor, ‘ben seni ne güzel doğurdum, ne yaptın kendine’ diye dert yanıyor.
Ben tavsiye etmiyorum ama illa yaptırması gerekiyorsa bir insanın bir yerlerini çok araştırsın işini iyi yapan birisini bulsun. Yüzümde dolgu falan yok, yaptırmadım. Ama botoksu herkes yaptırıyor."
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