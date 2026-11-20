Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'yı 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürdü. Ancak şirket, yeni oyuna özel bir GTA 6 Online modu için resmi çıkış tarihi açıklamadı.

Take-Two Interactive'in haziran ayında yayımladığı duyuruda GTA 6, tek oyunculu bir deneyim olarak tanıtıldı.

GTA 6 ONLİNE VAR MI?

Grand Theft Auto VI için duyurulmuş ve çıkış tarihi kesinleştirilmiş yeni bir GTA 6 Online modu bulunmuyor.

Rockstar Games'in mevcut çevrim içi hizmeti GTA Online ise Grand Theft Auto V ile bağlantılı ayrı bir oyun deneyimi olarak desteklenmeye devam ediyor.

GTA 6 ONLİNE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şirket tarafından açıklanmış bir GTA 6 Online çıkış tarihi yok.

PC Gamer'ın 17 Kasım 2026 tarihli değerlendirmesinde de Rockstar'ın yeni oyunun çok oyunculu geleceğine ilişkin resmi bir takvim paylaşmadığı belirtiliyor.

Bu yüzden internette ortaya çıkan tarihlerin, Rockstar doğrulamadıkça kesin çıkış tarihi olarak kabul edilmemesi gerekiyor.

GTA 6 ONLİNE AYRI MI SATILACAK?

GTA 6'ya özel olası çevrim içi modun ana oyunla birlikte mi sunulacağı, ayrıca mı satılacağı veya farklı bir erişim modeliyle mi kullanıma açılacağı henüz açıklanmadı.

GTA 6 ONLİNE KAÇ TL OLACAK?

Türkiye fiyatı da belli değil. Rockstar ve Take-Two, GTA 6 için yeni bir Online modunun ücretlendirilmesine ilişkin resmi fiyat listesi yayımlamadı.

GTA+ ABONELİĞİ GTA 6 İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Evet. Rockstar Games'in 19 Kasım 2026 tarihli resmi çıkış duyurusuna göre GTA+ üyeliği artık Grand Theft Auto VI için de bonuslar içeriyor.

Ancak şirketin bu açıklaması, GTA 6'ya özel yeni bir Online modunun çıktığı veya GTA+ aboneliğine dahil edildiği anlamına gelmiyor.

Rockstar ayrıca GTA 6 satın alımlarına yönelik ücretsiz bir aylık GTA+ üyeliği ve Vintage Vice City Pack kampanyasının 19 Kasım 2026'da sona erdiğini duyurdu.

Rockstar'ın resmi destek sayfasına göre ücretsiz bir aylık GTA+ üyeliği, kampanya dönemindeki uygun dijital GTA 6 ön siparişleri ve satın alımları için sunuluyordu.

Vintage Vice City Pack ise kampanya koşullarını karşılayan oyun satın alımlarına yönelik bir bonus paketti.