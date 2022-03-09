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Esra Balamir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? 2. Sayfa'nın konuğu Esra Balamir'in şarkıları nelerdir?

09.03.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Balamir 2 . Sayfa programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Canlı yayınlanan programda Dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Esra Balamir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? 2. Sayfa'nın konuğu Esra Balamir'in şarkıları nelerdir? Ünlü şarkıcının hayatı, müzik kariyeri ve rol aldığı projelere ilişkin detaylar haberimizde...

Esra Balamir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? 2. Sayfa'nın konuğu Esra Balamir'in şarkıları nelerdir?

Esra Balamir, TV8'in sevilen magazin programı 2 . Sayfa'ya konuk oldu. Burada çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularına yanıt verdi. Programın ardından Esra Balamir kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? 2. Sayfa'nın konuğu Esra Balamir'in şarkıları nelerdir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının hayatı, müzik kariyeri, şarkıları ve rol aldığı projelere ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Esra Balamir kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

ESRA BALAMİR KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Esra Balamir, 7 Eylül 1975 yılında Adana'da doğdu.

Dönemin müzik kanalı Kral TV'de vj olarak çalışan Balamir, daha sonra başka bir kanalda kendi programını sunmaya başlamıştır.

Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı.

Esra Balamir kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

ESRA BALAMİR EVLİ Mİ?

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği’nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemiştir.

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.

ESRA BALAMİR'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Esra Balamir'in albümleri:

2016 - Söke Söke (Single)
2010 - Rüyalar Gördüm
2007 – Masalcı
2005 – Bal Gibi
2002 – Kalbim Küçük
1995 – Hadi Hurma

Esra Balamir'in oynadığı diziler:

2005 – Sevda Tepesi (TV Dizisi)
2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)
1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz) (TV Dizisi)
1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)
1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)
1993 – Bizim Takım (TV Dizisi)

Esra Balamir'in katıldığı yarışmalar:

Ünlüler Çiftliği
İşte Benim Stilim

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Demet Akalın Esra Balamir
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