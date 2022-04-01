Esra Bilgiç'in talepleri soru oldu! 'Süslü Korkuluk' kadrosundan çıkarıldı

Kanunsuz Topraklar'da rol alan Esra Bilgiç'in dizisi tutmayınca erken final kararı alındı. Esra Bilgiç ise dizisi final yapınca 'Süslü Korkuluk' projesiyle anlaşma sağladı. Ancak çekimlere başlanan dizide beklenmedik bir olay yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Süslü Korkuluk” dizisinde kiriz bitmiyor. OGM Pictures imzalı dizinin önce tv8’de tanıtımı yayınlanmış, ardından tv8 yönetimiyle yaşanan gerginlik sonrası projenin nerede yayınlanacağı merak konusu olmuştu.

Süslü Korkuluk Netflix’e satılınca da anlaşması sadece televizyon projesini kapsayan başrol oyuncusu Alina Boz diziden ayrılmıştı. Boz’un ardından son yılların dikkat çeken yıldızlarından Esra Bilgiç’le prensipte anlaşıldı. Dizi hafta başı Kırklareli’nde sete çıktı.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Cem Karcı’nın yönettiği projenin flashback sahnelerinin çekimleri başladı. Bu arada projede yeni bir kriz daha çıktı. Projenin Esvet’i Esra Bilgiç yapım şirketiyle sözleşme şartları konusunda anlaşamadı. Süslü Korkuluk’un yeni kadın başrol oyuncusu merak konusu oldu.



