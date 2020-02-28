Esra Bilgiç şehit babasını paylaştı! 'Rakamla değil sayıyla değil...'

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle tanınan Esra Bilgiç İdlib'deki saldırının ardından bir paylaşım yaptı. Oyuncu Esra Bilgiç, bir şehit babasının fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Bu fotoğraflar bugünden değil. Garibanın, mazlumun yüreğini evlat acısıyla, kardeş acısıyla yakanların yüreği bin kat yansın kavrulsun. Şehit abilerimi ve kardeşlerimi rakamla değil sayıyla değil isimleriyle selamlıyorum!"

İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından 33 askerimiz şehit oldu. NATO, İdlib'deki 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanacak.

